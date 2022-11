Les perspectives se détériorent dans l'industrie (indice PMI)

Zurich (awp) - Les perspectives des entreprises industrielles suisses se détériorent, même si pour l'heure l'activité demeure en zone de croissance. Face à la crise énergétique, de plus en plus de sociétés investissent dans la transition énergétique.

L'indice PMI des directeurs d'achat pour l'industrie a reculé en octobre de 2,2 points sur un mois à 54,9 points, se situant ainsi toujours dans la zone de croissance définie autour de 50 points, a indiqué mardi Credit Suisse dans son relevé mensuel préparé en collaboration avec procure.ch.

Ce baromètre très suivi des milieux économiques est ressorti légèrement en dessous des prévisions de l'agence AWP. Les analystes s'attendaient en moyenne à une valeur entre 55 et 56 points pendant le mois sous revue.

Dans le domaine des services, l'indice a grimpé de 1,3 point à 53,6 points, faisant nettement mieux que les prévisions situées entre 51,0 et 52,0 points.

Ces indices suggèrent "une poursuite de la solide croissance dans le secteurs de l'industrie et des services", ont souligné les auteurs de l'étude. Les perspectives dans l'industrie manufacturière s'assombrissent cependant, alors que les services bénéficient de la bonne santé du marché de l'emploi qui soutient à son tour la consommation.

Dans le détail, les perspectives d'embauche dans le secteur primaire demeurent quasiment stables (-0,2 point), alors que les sous-indices mesurant la production (-2,8 points) et le carnet de commandes (-4,2) indiquent un ralentissement.

L'étude mensuelle a également établi que la crise énergétique avait renforcé les investissements dans la transition énergétique. Selon un sondage, 36% des entreprises dans l'industrie et 25% dans les services ont pris des mesures pour contrer d'éventuelles pénuries de gaz cet hiver. Et elles sont respectivement 56% et 49% à avoir fait de même pour l'électricité.

Pour le gaz, une majorité des répondants (35%) veulent passer au mazout en cas de pénurie ou réduire leur consommation (20%). Concernant l'électricité, 45% des sondés veulent réduire leur consommation, 18% veulent s'équiper de générateurs et de batteries et 12% investir dans des panneaux solaires.

al/jh

al/