Les questions sur les turbulences bancaires commencent au niveau du conseil d'administration, selon M. de Cos, président du comité de Bâle

Pablo Hernandez de Cos, président du Comité de Bâle des régulateurs bancaires, a déclaré que les travaux avaient commencé sur les leçons à tirer de l'effondrement, le mois dernier, de la Silicon Valley Bank et de deux autres créanciers américains, ainsi que du rachat forcé du Crédit suisse par UBS, se faisant ainsi l'écho d'autres régulateurs mondiaux.

Ces événements ont constitué le premier véritable test de résistance des banques depuis la crise financière mondiale de 2007-2009, a déclaré M. de Cos lors d'une table ronde de l'Institute of International Finance à Washington.

Bien qu'il soit peu probable qu'un seul coupable soit à blâmer, il a déclaré que les conseils d'administration des banques devraient commencer à chercher à savoir qui est responsable.

La première étape consiste à se demander pourquoi les conseils d'administration de certaines banques ne vérifient pas les pratiques de base en matière de gestion des risques et de gouvernance ou ne réagissent pas à la "dépendance excessive" à l'égard de sources de financement limitées ou à la multiplication des cas d'inconduite, a déclaré M. de Cos, qui est également gouverneur de la Banque d'Espagne.

"Le conseil d'administration, la direction générale et la fonction de gestion des risques d'une banque devraient se poser des questions en temps utile et prendre des mesures crédibles pour renforcer la résilience", a déclaré M. de Cos.

M. de Cos a également déclaré que les autorités de surveillance devraient également poser des questions difficiles et prendre des "mesures décisives" pour garantir la sécurité et la solidité des banques.

Mark Carney, ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre et ancien président du Conseil de stabilité financière (CSF), l'organe de surveillance du G20 qui a mené à bien les réformes des règles bancaires après la crise financière mondiale, a appelé à repenser les règles relatives aux liquidités bancaires.

Les liquidités détenues par les banques ont plus que doublé depuis 2011 pour atteindre 12,5 billions d'euros (13,66 billions de dollars), ce qui a permis de contenir les retombées des récentes crises, mais l'influence des parties prenantes a fait que les règles en matière de liquidités ont fini par être moins conservatrices qu'elles ne l'avaient été à l'origine, a déclaré M. de Cos.

"Ma première observation aujourd'hui est donc que nous devrions faire preuve d'humilité et d'ouverture d'esprit à ce stade lorsqu'il s'agit d'évaluer les développements récents et les implications pour les banques, les régulateurs et les superviseurs", a déclaré M. de Cos.

"Nous ne devons pas tirer de conclusions hâtives, ni fermer de portes. Néanmoins, une fois que nous aurons dressé notre bilan, des mesures correctives devront être prises si elles sont jugées nécessaires".

(1 $ = 0,9154 euros)