Les régulateurs financiers indiens pourraient rejeter les demandes de l'Europe - sources

L'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), le régulateur et superviseur des marchés financiers de l'UE, conformément au règlement sur l'infrastructure du marché européen (EMIR) a retiré la reconnaissance de six chambres de compensation centrales indiennes le 31 octobre.

Cette décision interdit essentiellement à toutes les banques européennes de faire des affaires avec les chambres de compensation indiennes après le 30 avril de l'année prochaine.

Un haut fonctionnaire indien au courant des discussions entre les régulateurs indiens et l'ESMA, a déclaré qu'aucune des parties ne voulait que le désaccord nuise aux relations financières.

"Personne ne veut marcher au dessus de la falaise. Ni l'Europe ni l'Inde", a déclaré le fonctionnaire, qui a refusé d'être identifié.

"Bien que l'AEMF ait prolongé le processus jusqu'en avril, elle le prolongera probablement encore plus. Cela pourrait donc durer quelques années, mais ils ne veulent pas donner deux ans tout de suite, car cela enlèverait la pression à tout le monde", a-t-il ajouté.

EMIR, un cadre pour l'autorisation et la supervision des contreparties centrales afin de minimiser les risques, exige la coopération des entités étrangères qui compensent et règlent les transactions sur le marché des titres.

En vertu de certains amendements européens récents aux pratiques, auxquels l'Inde n'a pas souscrit, l'ESMA cherche à obtenir le droit d'inspecter de manière indépendante les chambres de compensation en Inde.

Une deuxième source indienne directement au courant de la question a déclaré que le partage d'informations n'était pas un problème mais que la Reserve Bank of India (RBI) et le Securities and Exchange Board of India n'étaient pas à l'aise avec le fait que l'ESMA cherche à obtenir un accès indépendant aux entités réglementées en Inde.

"En ce qui concerne leur juridiction, ils peuvent prendre les décisions qu'ils veulent, mais lorsque leurs entités opèrent dans notre juridiction et qu'ils veulent avoir les mêmes pouvoirs ici, c'est étrange, injuste et inacceptable", a déclaré la source.

La RBI, le ministère des finances, l'ESMA et le Securities and Exchange Board n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Deutsche Bank, Société Générale, BNP Paribas et Credit Suisse font partie des banques susceptibles d'être touchées si aucune solution n'est trouvée d'ici avril.

Les sources ont déclaré que les banques seraient en mesure de poursuivre leurs activités, mais qu'elles devraient faire face à des coûts de capital accrus, car elles ne pourraient effectuer que des transactions bilatérales et ne passeraient pas par les chambres de compensation.

"Cette question fait actuellement l'objet de discussions au niveau ministériel et ne sera résolue qu'au niveau intergouvernemental, mais je ne pense pas qu'il s'agisse d'une pierre d'achoppement", a déclaré la première source.