Les turbulences bancaires mondiales incitent les banques de Wall street à réduire leurs paris hawkish sur la Fed

Les paris d'une hausse des taux de 50 points de base au début du mois, suite aux preuves d'une inflation rigide dans un marché du travail tendu et à la rhétorique hawkish du président de la Fed, Jerome Powell, ont été radicalement modifiés par l'effondrement de deux banques américaines de taille moyenne et par les problèmes du Crédit Suisse.

Le rachat du Credit Suisse par son homologue UBS, soutenu par la Suisse, a contribué à apaiser certaines craintes de contagion, mais les ramifications plus larges de l'opération restent à voir. De l'autre côté de l'Atlantique, les régulateurs américains et la Fed ont mis en place des programmes de prêts et négocié des accords pour soutenir les banques régionales.

"Les marchés ne semblent pas entièrement convaincus que les efforts déployés pour soutenir les petites et moyennes banques seront suffisants. Nous pensons que les responsables de la Fed partageront donc notre point de vue selon lequel le stress du système bancaire reste la préoccupation la plus immédiate pour l'instant", a déclaré Jan Hatzius, économiste en chef et responsable de la recherche chez Goldman Sachs.

Goldman Sachs s'attend désormais à ce que la banque centrale américaine maintienne son taux cible inchangé dans la fourchette de 4,5 % à 4,75 %, alors qu'elle prévoyait auparavant une hausse de 25 points de base. Son homologue Citigroup prévoit une hausse moins importante de 25 points de base, alors qu'il prévoyait une hausse de 50 points de base au début du mois.

Les marchés monétaires ont de plus en plus parié sur une pause. Les cotes étaient presque également réparties entre une pause et une hausse de 25 points de base, à 10 h 54 (heure de l'Est).

Barclays a changé son point de vue en temps utile. La maison de courtage a commencé par prévoir une hausse de 50 points de base, puis a opté pour une pause à la suite de l'effondrement de SVB Financial. Elle prévoit maintenant une hausse de 25 points de base.

Nomura prévoit une baisse des taux de 25 points de base à la fin de la réunion de deux jours de la Fed, mercredi.

Les prévisions de taux terminaux ont également été rapidement revues à la baisse. Alors que certaines banques le voient encore proche de 6 %, les marchés monétaires le voient maintenant culminer à 4,8 % d'ici au mois de mai.

Parallèlement, la Banque centrale européenne a décidé la semaine dernière de relever ses taux de 50 points de base, malgré les appels à une réduction moins importante ou à une pause face aux tensions dans le secteur bancaire. Les principales banques d'investissement s'attendent désormais à ce que la BCE procède à une hausse de 25 points de base en mai.

La Fed a relevé ses taux de 450 points de base depuis mars dernier dans le cadre de sa lutte contre l'inflation.

Cependant, même si l'inflation semble avoir atteint son maximum, elle reste bien supérieure à l'objectif de 2 % fixé par la Fed. L'inflation des prix à la consommation a atteint un taux annuel de 6 % en février.

Cette situation, ainsi que les signes d'un marché de l'emploi toujours tendu, constituent la base des attentes d'une hausse des taux d'intérêt cette semaine.