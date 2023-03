Les turbulences bancaires pèsent sur la confiance des investisseurs, selon des enquêtes

Une enquête mensuelle réalisée par la banque d'investissement BofA à la suite de l'effondrement de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank, mais avant le rachat du Credit Suisse dimanche, a montré que la perception des niveaux de risque s'aggravait considérablement.

L'"indicateur de risque des marchés financiers" de BofA, qui mesure l'inquiétude des investisseurs, a grimpé à 7,7, ce qui le place juste en dessous des sommets extrêmes atteints l'année dernière lors de la guerre en Ukraine et au-dessus des sommets atteints lors de la crise financière mondiale et de l'épidémie de grippe aviaire.

Les gestionnaires de fonds européens sont particulièrement moroses.

Même si leur questionnaire a été clôturé avant les déboires du week-end au Credit Suisse, près d'un tiers d'entre eux ont déclaré qu'un "événement de crédit systémique" constituait désormais le risque le plus important pour les marchés.

Ce chiffre, qui n'était que de 8 % lors de l'enquête de février, a fait tomber l'inflation de la première place pour la première fois en neuf mois. La tourmente de la Silicon Valley Bank étant encore présente dans les esprits, le secteur bancaire parallèle américain a été cité comme la source de danger la plus probable.

D'autres enquêtes ont donné des résultats similaires.

En Allemagne, un sondage mensuel de l'institut de recherche économique ZEW a révélé une forte baisse du moral des investisseurs.

"Les marchés financiers internationaux sont soumis à de fortes pressions et le niveau élevé d'incertitude se reflète dans les prévisions économiques, a déclaré Achim Wambach, président de l'institut ZEW.

L'effondrement des créanciers américains de taille moyenne Silicon Valley Bank (SVB) et Signature Bank, suivi de la disparition du Crédit suisse, vieux de 167 ans, ont laissé les investisseurs inquiets quant à d'autres crises bancaires potentielles.

L'enquête de BofA a montré que les risques de récession et de stagflation augmentent à nouveau.

Un peu plus de la moitié des 212 fonds interrogés s'attendent à une croissance mondiale plus faible et, bien que 84 % d'entre eux prévoient une baisse de l'inflation, 88 % pensent désormais que la stagflation - le phénomène d'une croissance anémique et d'une inflation élevée - est l'issue macroéconomique la plus probable au cours des 12 prochains mois.

Parmi les gestionnaires de fonds européens, 61 % s'attendent à ce que la région entre en récession l'année prochaine, contre 55 % en février. Ils sont également 42 % à s'attendre à une récession mondiale, contre 24 % le mois dernier.