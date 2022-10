MORNING BID-UK U-turn

Un aperçu de la journée à venir sur les marchés américains et mondiaux par Mike Dolan

Les revirements politiques, le stress bancaire et l'incertitude électorale ont marqué le début du dernier trimestre d'une année torride pour les marchés mondiaux - laissant peu de répit à la volatilité croissante en fin d'année.

Le gouvernement britannique a fait une volte-face spectaculaire lundi sur l'une des réductions d'impôts qui a contribué à l'extrême agitation du marché obligataire la semaine dernière. Le ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, a déclaré qu'il ne réduirait désormais pas le taux supérieur de l'impôt sur le revenu de 45 % comme prévu, après avoir écouté les intenses critiques nationales et internationales de ses plans.

La décision a contribué à soutenir la livre au-dessus de 1,12 dollar, mais n'a guère fait bouger les taux d'emprunt des obligations d'État britanniques, et les actions britanniques ont chuté de près de 1 %, les investisseurs continuant à s'inquiéter de la crédibilité de la politique gouvernementale alors que les taux d'intérêt s'envolent et qu'une récession se profile.

L'agence de notation Standard & Poor's a réduit vendredi la perspective de sa note AA pour la dette souveraine britannique de "stable" à "négative", jugeant que les plans de réduction d'impôts du Premier ministre Liz Truss entraîneraient une hausse continue de la dette.

Mais les marchés financiers ont sans doute été plus effrayés par les problèmes du géant bancaire suisse Credit Suisse, dont les actions ont plongé de pas moins de 10 % dans les premiers échanges et le prix de ses obligations à long terme de plus de 5 %, reflétant les inquiétudes avant un plan de restructuration qui doit être présenté avec les résultats du troisième trimestre fin octobre.

Le régulateur suisse FINMA et la Banque d'Angleterre à Londres, où le créancier a un centre important, surveillent la situation et travaillent en étroite collaboration, a déclaré une source familière avec la situation.

Ailleurs, les investisseurs attendaient les réactions des marchés locaux aux élections non concluantes du week-end au Brésil.

Un second tour de la campagne présidentielle brésilienne a débuté lundi après que le président de droite Jair Bolsonaro ait surpassé les sondages et laissé l'ancien président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva tout près d'une majorité absolue lors du premier tour de scrutin du week-end. Un second tour entre les deux a maintenant lieu le 30 octobre.

Le Brent est repassé au-dessus de 88 dollars le baril après que des sources de l'OPEP+ ont déclaré à Reuters que la production de pétrole pourrait être réduite de 500 000 à un million de barils par jour.

Les actions européennes ont perdu du terrain, mais les contrats à terme sur les actions américaines étaient plats avant l'ouverture et les rendements du Trésor légèrement plus faciles.

Mis à part la livre sterling, le dollar était généralement plus élevé.

Le Japon est prêt à prendre des mesures "décisives" sur le marché des changes si les mouvements excessifs du yen persistent, a déclaré lundi le ministre des Finances, Shunichi Suzuki, dans un nouvel avertissement contre les investisseurs qui vendent la monnaie.

Les principaux développements qui devraient fournir plus de direction aux marchés américains plus tard lundi : * Lael Brainard, vice-présidente de la Réserve fédérale américaine, Esther George, présidente de la Fed de Kansas City, Raphael Bostic, chef de la Fed d'Atlanta, Thomas Barkin, chef de la Fed de Richmond, prennent tous la parole * Kwasi Kwarteng, ministre britannique des Finances, s'adresse à la conférence annuelle du Parti conservateur ; Catherine Mann, responsable de la politique de la Banque d'Angleterre, prend la parole à Londres.