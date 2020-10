Marché suisse du crédit 2020: comment se portent les cantons suisses?

L'enquête menée cette année sur la solvabilité des 26 cantons et d'une sélection de 6 villes confirme presque tous les ratings de l'étude réalisée en 2019. Les analystes de crédit du Credit Suisse sont parvenus à cette conclusion après l'enquête COVID-19 qu'ils ont effectuée sur la solvabilité et les perspectives d'avenir des cantons et villes helvétiques. La notation du Canton du Valais a été abaissée et celle de Bâle-Campagne assortie d'une perspective négative. Ces deux actions sont imputables à d'autres facteurs que la pandémie de coronavirus.

La pandémie de COVID-19 et ses répercussions économiques affectent nos modes de vie de multiples façons depuis plusieurs mois et ont fait de 2020 une année réellement inédite. Elles ont ainsi bouleversé bon nombre de nos habitudes. Les pays, les entreprises et les populations acceptent peu à peu les retombées difficilement palpables de cette pandémie et s'y adaptent. En Suisse, une reprise plutôt rapide s'est amorcée, mais les économistes du Credit Suisse estiment qu'elle sera en forme de «V oblique». S'il constitue un défi incontestable, l'impact de la crise du coronavirus sur les finances cantonales et communales reste difficile à quantifier. C'est pourquoi les analystes du Credit Suisse ont réalisé une enquête auprès des cantons et des villes afin de déterminer leur solvabilité et leurs perspectives d'avenir.

La solidité financière et la stabilité macro-économique renforcent la solvabilité et les perspectives de notation

D'après les avis recueillis, le principal impact financier devrait se concrétiser en 2021 (et éventuellement au-delà) sous la forme d'une baisse des revenus issus de l'impôt sur les entreprises. En 2020, bon nombre de cantons et de villes ont également dû augmenter leurs dépenses en raison des mesures d'urgence et de soutien, peu d'entre eux ayant misé exclusivement sur l'aide de la Confédération. La plupart des cantons ont indiqué que les réserves existantes, le dividende spécial de la BNS et une discipline financière rigoureuse suffiraient probablement à compenser le recul des recettes fiscales. Des options telles que la réduction ou le report des investissements, l'augmentation des impôts ou la contraction de nouveaux emprunts ne sont globalement pas envisageables à ce stade.

Compte tenu des informations ainsi recueillies et de la solvabilité élevée des cantons et des villes helvétiques, les analystes du Credit Suisse n'ont modifié aucun rating en conséquence du COVID-19. Ils ont seulement abaissé d'un cran la note du Canton du Valais à AA faible (stable) en raison de son important endettement et des chiffres toujours bas de son profil opérationnel. En outre, ils ont attribué une perspective négative à la note AA moyenne de Bâle-Campagne car, en dépit d'une amélioration de ses revenus, ce canton présente toujours un endettement élevé après le refinancement de sa caisse de pension. Les ratings des cantons et des villes sont soutenus par des profils financiers généralement solides, par de saines données macroéconomiques et par la note AAA de la Confédération, qui étaye la solvabilité des cantons grâce au système suisse de péréquation financière.



À propos du Swiss Cantons Handbook 2020

Le Swiss Cantons Handbook du Credit Suisse fournit une évaluation détaillée de la solvabilité de tous les cantons et de six villes en Suisse. Les analystes du Credit Suisse mettent en œuvre leurs importants moyens de recherche pour évaluer la qualité de localisation des cantons, la solidité de leurs ressources (c.-à-d. leur capacité à générer des recettes fiscales à l'avenir), leur profil financier ainsi que la santé financière des banques cantonales. En fonction du score obtenu par les cantons avec la méthodologie de notation de Swiss Institutional Credit Research, les analystes octroient à chacun d'eux une notation de crédit et une perspective de notation. Ces notations sont notamment utilisées pour la composition des indices obligataires de référence en Suisse. Les ratings de Swiss Institutional Credit Research sont axés sur le long terme et ne se limitent pas aux fluctuations à brève échéance.



Le Swiss Cantons Handbook 2020 est disponible sur demande.