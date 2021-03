Marchés-Volatilité en vue après la vente de blocs d'actions par Archegos

29 mars (Reuters) - De la volatilité est à attendre lundi et dans les prochains jours sur les marchés d'actions après la chute de titres américains et chinois à Wall Street à la suite de la vente massive de blocs d'actions par le fonds américain Archegos Capital, selon une source au fait du dossier.

ViacomCBS et Discovery ont perdu chacun 27% vendredi et les actions cotées à Wall Street de Baidu et Tencent ont chuté la semaine dernière avec des replis de respectivement 33,5% et 48,5% par rapport à leur clôture de mardi.

Ces pertes sont liées, selon des investisseurs et des analystes, à des ventes massives de participations par Archegos Capital, société fondée par l'homme d'affaires Bill Hwang.

Ces fermetures de positions entraînent une pression à la vente et mettent en difficulté plusieurs établissements financiers.

Lundi, Nomura a chuté de 16,5% à la Bourse de Tokyo après avoir averti d'une perte potentielle de deux milliards de dollars (1,7 milliard d'euros) en lien avec une filiale américaine et annulé une émission obligataire.

Selon Bloomberg, la perte de Nomura est liée aux cessions d'actions d'Archegos. La banque japonaise n'a pas souhaité commenter ses relations avec le fonds.

De son côté, Credit Suisse a prévenu lundi que ses résultats du premier trimestre pourraient être affectés de manière importante par l'abandon de positions qu'il détenait avec un fonds spéculatif américain, sans mentionner un lien avec Archegos.

Ces événements interviennent dans un contexte de valorisations tendues, souligne Edward Moya, analyste de marché chez OANDA.

"C'est fou", dit-il. "En prenant en compte le fait que certaines de ces sociétés ont grimpé en flèche au cours de ces dernier mois, il y aura des préoccupations entourant la valorisation excessive de certains titres."

