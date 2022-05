Marketmind : Fever pitch

Il est peut-être approprié qu'un mois qui a vu un changement aussi remarquable dans les attentes en matière de taux d'intérêt pour les principales économies se termine sur la même obligation qui a donné le coup d'envoi : la flambée des pressions sur les prix.

Les prix à la consommation allemands ont augmenté de 8,7 % et les taux d'inflation espagnols ont repris leur ascension, ouvrant la voie à un nouveau record de l'inflation globale de la zone euro pour le mois de mai, un sondage Reuters prévoyant un chiffre de 7,7 %.

Cela a changé de façon décisive la musique d'ambiance en faveur des ours. Les rendements du Trésor américain ont augmenté de 10 points de base à 2,85 % dans des échanges asiatiques inhabituellement animés, après être tombés à un plus bas de six semaines à 2,71 % la semaine dernière, les investisseurs ayant brièvement entretenu l'espoir que les hausses de taux agressives de la Fed pourraient être de courte durée.

Les remarques hawkish du gouverneur de la Réserve fédérale américaine Christopher Waller ont également déçu les attentes, mettant les contrats à terme sur les actions européennes et américaines sur la voie d'un démarrage difficile pour la dernière session d'un mois qui a vu les actions mondiales perdre 4000 milliards de dollars de capitalisation boursière avant de récupérer toutes leurs pertes.

De manière cruciale, les commentaires de Waller sont intervenus avant une réunion mardi entre le président de la Fed, Jerome Powell, et le président américain, Joe Biden, pour une discussion convoquée par la Maison Blanche sur l'état des économies américaine et mondiale.

Avec l'Union européenne qui resserre les rangs pour réduire de 90 % les importations de pétrole russe d'ici la fin de l'année, il est peu probable que le démon de l'inflation soit dompté de sitôt, même si les marchés s'attendent à une hausse agressive des taux de 115 pb au cours des six derniers mois de 2022.

Les prix du pétrole ont étendu leurs gains suite aux derniers développements, le Brent atteignant un nouveau sommet de deux mois à 122,80 $ le baril.

Les nouvelles de la deuxième plus grande économie du monde étaient également mitigées. L'activité industrielle de la Chine a baissé à un rythme plus lent en mai, les restrictions COVID-19 dans les principaux centres manufacturiers s'étant assouplies, mais les contrôles des mouvements ont continué à peser sur la demande et la production.

Graphique : capitalisation boursière mondiale - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/dwpkrnqwyvm/global%20market%20cap.JPG

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés mardi :

Le Credit Suisse pèse ses options pour renforcer son capital.

Estimations de l'IPC de la zone euro pour le mois de mai : Sondage : 7,7% Précédent : 7,4%.

Canada : PIB de mars et du 1er trimestre, confiance des consommateurs américains.

Gazprom suspend ses livraisons de gaz au négociant néerlandais GasTerra