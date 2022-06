Marketmind : La course vers la sortie

Une semaine importante sur les marchés est sur le point de devenir plus importante.

Un jour après que la Banque centrale européenne ait pris les marchés par surprise en signalant non seulement un relèvement des taux en juillet, mais peut-être un mouvement plus important en septembre pour contenir l'inflation élevée, les données sur l'inflation américaine de mai pourraient montrer une autre lecture chaude.

On s'attend à ce que l'inflation globale atteigne 8,3 % en avril, ce qui signifie qu'il y aura une pression pour une augmentation rapide et importante des taux.

Les économistes ne s'attendent à aucun répit de la part d'une Fed agressive - les analystes prévoient deux hausses de taux de 50 points de base en juin et juillet dans le dernier sondage Reuters.

Et la pression augmente sur les autres banques centrales pour qu'elles suivent l'exemple, avec la Banque d'Angleterre et la Riksbank de Suède qui devraient augmenter à nouveau les taux la semaine prochaine. La Banque nationale suisse se réunit également la semaine prochaine.

Alors que la ruée vers la sortie de la politique monétaire facile s'est accélérée de l'Australie au Canada, la mauvaise nouvelle pour les marchés est que l'inflation galopante ne montre aucun signe de recul.

Le coût du plein d'essence d'une voiture familiale moyenne en Grande-Bretagne a atteint 100 livres (125,06 $) pour la première fois cette semaine et la pression sur les budgets des ménages devrait s'intensifier avec le début de la haute saison estivale.

La pression sur les prix est exacerbée par le resserrement de l'offre dû à la réduction des importations en provenance de Russie. Goldman Sachs prévoit que le prix du pétrole brut Brent atteindra une moyenne de 140 $ entre juillet et septembre, soit une augmentation de 16 % par rapport aux niveaux actuels.

La situation du COVID en Chine redevient une source d'inquiétude pour les investisseurs, après que Shanghai ait placé d'autres districts en confinement pour effectuer des tests après que les infections communautaires aient rebondi et que Pékin ait renforcé les restrictions dans un autre district.

Les marchés reflètent les perspectives sombres, les actions mondiales s'apprêtant à subir leur plus forte baisse hebdomadaire depuis plus d'un mois, tandis que les contrats à terme sur les actions européennes et américaines sont dans le rouge lors du dernier jour de négociation d'une semaine volatile.

L'euro peine à rester au-dessus des niveaux de 1,06 $, tandis que les rendements obligataires sont un peu plus élevés.

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés vendredi :

- Inflation américaine en mai : Sondage : 8,3%, précédent 8,3%

- State Bourse nie son intérêt pour l'achat de Credit Suisse

- L'inflation dans les usines chinoises atteint son plus bas niveau depuis 14 mois, malgré la hausse mondiale.

- Pékin donne son accord initial pour relancer l'introduction en bourse de Ant après que la répression se soit calmée - sources

- Réunion de la Banque centrale de Russie

- Enquête de l'Université du Michigan sur l'inflation

(1 $ = 0,7996 livre)