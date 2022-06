Marketmind : Sûr comme des maisons

L'un des plus grands défis pour les banques centrales est de faire sortir lentement l'air des marchés immobiliers, sans précipiter l'effondrement d'un secteur qui est le dépositaire de la plupart des richesses des ménages. Jusqu'à présent, elles semblent y parvenir.

Les prix des logements britanniques ont ralenti en mai pour le troisième mois consécutif, a déclaré mercredi le créancier hypothécaire Halifax, et la croissance des prix a été la plus faible depuis janvier.

De l'Allemagne à la Chine, les prix de l'immobilier augmenteront à un rythme plus lent, prédisent les économistes interrogés par Reuters, l'inflation des prix de l'immobilier aux États-Unis étant estimée à 10 % en 2023, soit la moitié du taux de cette année.

Cela s'explique en partie par le fait que les maisons sont inabordables dans la plupart des régions du monde. Mais les actions des banques centrales aident. Le 2 juin, le taux hypothécaire moyen à taux fixe sur 30 ans aux États-Unis était de 5,09 %, selon les données hebdomadaires de FreddieMac. C'est une baisse par rapport au sommet de 5,3 % atteint à la mi-mai, mais 200 points de base au-dessus des niveaux de fin 2021.

Les dernières données seront publiées plus tard mercredi, mais le cabinet de conseil BCA estime que le taux a atteint un sommet, en se basant sur la position du taux par rapport au rendement du Trésor à 10 ans, actuellement autour de 3 %.

La plupart des secteurs affichent des signes de ralentissement causés par la compression de l'inflation et la hausse des coûts d'emprunt - notez l'avertissement du détaillant américain Target selon lequel les bénéfices seraient affectés par les stocks invendus.

La Banque mondiale a réduit les prévisions de croissance mondiale de près d'un tiers, à 2,9 % pour 2022.

Le risque croissant d'un fort ralentissement et la stabilisation des rendements du Trésor à près de 3 % ont fait revenir les investisseurs vers les actions technologiques, faisant grimper l'indice américain Nasdaq de près de 1 % mardi et aidant l'indice japonais Nikkei à atteindre des sommets de 2 mois et demi.

Cet élan s'étend aux actions européennes mercredi, mais montre des signes d'affaiblissement, avec les contrats à terme de Wall Bourse dans le rouge.

Graphique : Hypothèque -

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés mercredi :

-L'économie japonaise a reculé de 0,5 % en rythme annuel au premier trimestre.

-Les États-Unis interdisent aux investisseurs d'acheter des actifs russes sur les marchés secondaires

-L'Inde augmente ses taux d'intérêt de 50 points de base.

-Le Crédit Suisse annonce une perte au deuxième trimestre

-La Pologne augmente ses taux de 75 points de base.

-La production industrielle allemande d'avril augmente moins que prévu

-PIB final du 1er trimestre de la zone euro

-Vente aux enchères d'obligations américaines à 20 ans