Moody's estime que le Credit Suisse pourrait subir une perte de 3 milliards de dollars en 2022

L'agence de notation Moody's Investors Service s'attend à ce que les pertes du Credit Suisse atteignent 3 milliards de dollars d'ici la fin de l'année, ce qui pourrait faire passer ses fonds propres de base sous le seuil clé de 13%, a déclaré à Reuters l'analyste principal de Moody's pour la banque.

Le Credit Suisse a déclaré 1,9 milliard de francs (1,92 milliard de dollars) de pertes au cours du premier semestre de l'année. En juillet, la banque a déclaré qu'elle s'attendait à fonctionner avec un ratio CET1 (common equity tier 1) compris entre 13% et 14% pour le reste de l'année 2022.

"Nous prévoyons de nouvelles pertes au second semestre", a déclaré Alessandro Roccati, vice-président senior du groupe des institutions financières de l'agence de notation. "Nous envisageons des pertes de 3 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année, ce qui signifie que le CET1 sera légèrement inférieur à 13 %."

Si le ratio de fonds propres de base reste "constamment" en dessous de 13%, cela serait "négatif pour le crédit" de la banque, a déclaré M. Roccati dans une interview.

Le créancier suisse a été battu par des scandales et des pertes et est en train de mettre en place un plan de restructuration sous la direction du nouveau directeur général Ulrich Koerner. Les fluctuations sauvages du marché et une tempête de médias sociaux font qu'il est de plus en plus difficile pour la banque d'endiguer les pertes et de reprendre pied.

Moody's a abaissé la note du Credit Suisse en août et a depuis maintenu sa perspective négative. L'abaissement de la note reflète la difficulté pour le Credit Suisse de repositionner sa banque d'investissement dans un contexte de ralentissement de la croissance économique et de marchés agités. Plus tôt jeudi, S&P Global a confirmé sa note et a déclaré que la perspective restait négative pour la banque.

"L'environnement de marché actuel n'est pas favorable à la restructuration et ne soutient pas le modèle commercial actuel du Credit Suisse sur le marché des capitaux", a déclaré M. Roccati.

"La détérioration des conditions du marché a affecté la valeur de réalisation potentielle des entreprises qu'ils envisageaient de vendre."

En juillet, le Credit Suisse a annoncé sa deuxième révision de stratégie en un an et a remplacé son directeur général. Il a fait appel à un expert en restructuration, M. Koerner, pour élaguer sa branche de banque d'investissement et réduire les coûts de plus d'un milliard de dollars.

La banque envisage des mesures visant à réduire sa banque d'investissement pour en faire une activité "légère en capital et axée sur le conseil", et évalue la vente de son activité de produits titrisés.

Les activités américaines du Credit Suisse axées sur les produits structurés et la finance à effet de levier généraient auparavant de gros bénéfices en raison des faibles taux d'intérêt, mais ces fortunes ont maintenant changé.

"Maintenant, il est clair que les taux d'intérêt ont augmenté de manière significative. Et les conditions de crédit ne sont plus bénignes."

"Le type de modèle d'entreprise, qui est de toute façon orienté vers des sortes de produits à haut rendement et des produits complexes, n'est pas une activité qui va générer de forts bénéfices."

Le Credit Suisse a subi des milliards de pertes l'année dernière, dont 5,5 milliards de dollars suite à la défaillance du family office américain Archegos Capital Management et à la fermeture de 10 milliards de dollars de fonds de financement de la chaîne d'approvisionnement liés au financier britannique en faillite Greensill.

La banque est confrontée à de gros obstacles pour les ventes potentielles d'actifs, a déclaré Roccati.

"Compte tenu de la nervosité des marchés au cours des deux derniers mois et de la baisse du prix des actifs, cette stratégie est probablement irréalisable", a-t-il déclaré. (1 $ = 0,9892 franc suisse) (Rapports de Saeed Azhar ; rapports supplémentaires d'Oliver Hirt ; édition de Lananh Nguyen et Chizu Nomiyama)