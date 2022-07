Nouveau changement à la tête de Credit Suisse

Zurich (awp) - Credit Suisse change une nouvelle fois de directeur général. En poste depuis février 2020, après avoir remplacé Tidjane Thiam, Thomas Gottstein quitte ses fonctions. Pour lui succéder, le conseil d'administration du numéro deux bancaire helvétique a désigné Ulrich Körner, le patron de la division de gestion d'actifs, Asset Management. Une revue stratégique est initiée.

M. Körner prendra ses nouvelles fonctions les 1er août prochain, a indiqué mercredi Credit Suisse. Sous la houlette du nouveau patron, des alternatives allant au-delà des résultats de l'examen stratégique de l'année dernière sont envisagées, notamment au vu de l'évolution de l'environnement économique et du marché, ajoute la bnaque . L'objectif de la révision est de créer un groupe plus ciblé et plus agile, avec une base de coûts absolue nettement plus faible, capable de fournir des revenus durables à toutes les parties prenantes et d'offrir des services exceptionnels aux clients

Les activités de gestion de fortune de premier ordre au niveau mondial, la banque universelle leader en Suisse et les activités de gestion d'actifs à spécialisation multiple seront renforcées. Credit Suisse veut aussi transformer l'Investment Bank en une activité bancaire axée sur le conseil et préservant le capital, et en une activité de marché plus ciblée, complétant la croissance de Wealth Management et de Swiss Bank.

La base de coûts absolue du groupe devrait être réduite à moins de 15,5 milliards de francs suisses suisses à moyen terme, en partie grâce à une transformation numérique à l'échelle de la banque, qui garantira des économies durables de manière prudente, tout en maintenant l'accent sur l'amélioration de la gestion et de la culture du risque.

vj/jh