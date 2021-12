Nouveau responsable pour la gestion de fortune de Credit Suisse

Zurich (awp) - Francesco De Ferrari a été nommé nouveau responsable de la gestion de fortune de Credit Suisse à partir du 1er janvier 2022. La grande banque annonce aussi une nouvelle structure de son conseil d'administration avec l'objectif d'optimiser l'efficacité et la gouvernance des conseils d'administration de ses filiales, selon un communiqué paru lundi.

De son côté, André Helfenstein devient directeur général de la région Suisse. D'autres nominations ont suivi avec Christian Meissner, responsable actuel de la division banque d'affaires qui cumulera aussi la direction générale de la région Amériques, et Helman Sitohang qui assurera celle de la région Asie-Pacifique (Apac). Mark Hannam prendra la fonction de responsable de l'audit interne. Ulrich Körner demeurera à la tête de la gestion d'actifs.

Dès le 1er janvier, le groupe sera divisé en quatre divisions commerciales - Wealth Management, Investment Bank, Swiss Bank et Asset Management - et quatre régions géographiques - Europe, Moyen-Orient et Afrique (Emea), Americas, Suisse et Apac.

Philipp Wehle, responsable de la gestion de fortune internationale (IWM) depuis 2019, deviendra le directeur financier de la division gestion de fortune et responsable "Client Segment Management Global Wealth".

Suite à la nouvelle création de deux divisions internationales (Wealth Management et Investment Bank) et à la poursuite de l'objectif de simplification de la structure, Credit Suisse décidé que certaines parties de l'organisation "Sustainability, Research & Investment Solutions" (SRI) seraient intégrées dans les divisions commerciales mondiales.

