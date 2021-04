Zurich (awp) - Le fournisseur de composants pour l'industrie pharmaceutique Polypeptide a précisé le prix d'émission unitaire de ses actions à 64 francs suisses dans le cadre de son entrée à la Bourse suisse prévue pour jeudi 29 avril.

L'opération de souscription se termine ce mercredi à 15h00. Initialement, le prix d'émission variait entre 57 et 68 francs suisses mais mardi cette fourchette avait été limitée à une fourchette oscillant entre 62,50 et 65 francs suisses, rappelle mercredi Credit Suisse qui accompagne Polypeptide dans cette opération.

L'offre de base comprend entre 11,5 et 11,7 millions de titre et permettrait de générer entre 664 et 779 millions de francs suisses. En tenant compte de l'option de surallocation, qui représente jusqu'à 15% de l'offre de base, l'émission dégagera entre 764 et 896 millions de francs suisses.

Le montant généré par l'opération sera investi dans le développement des activités et le soutien de la croissance tant organique que par acquisition, d'après Polypeptide.

La société s'attend à bénéficier d'une visibilité accrue grâce à l'opération, que ce soit sur le marché des capitaux ou auprès des clients.

Il s'agit de la première introduction en Bourse sur SIX de cette année.

lk/fr