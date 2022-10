Préoccupées par l'énergie, les entreprises renforcent leurs stocks

Zurich (awp) - Les entreprises suisses, préoccupées par la forte hausse des prix de l'énergie, ont renforcé leurs stocks afin de se préparer aux éventuels arrêts de production qui pourraient arriver au cours des six prochains mois.

L'indice PMI des directeurs d'achat pour l'industrie a grappillé en septembre 0,7 point sur un mois à 57,1 points, mais a chuté de 10,4 points en comparaison annuelle, écrit Credit Suisse dans son relevé mensuel préparé en collaboration avec procure.ch.

Malgré cette timide progression mensuelle, la tendance baissière et le ralentissement des activités industrielles reste de vigueur. Dans les autres pays de la zone euro, l'indice PMI pour les industries a continué a reculé, relève le communiqué.

Au cours du mois sous revue, la production a augmenté, les carnets de commandes sont bien remplis et les entreprises continuent à recruter. Cependant, la flambée des prix de l'énergie reste un défi pour nombre d'entreprises. Presque un tiers des firmes interrogées craint que des interruptions de production puissent survenir en raison des fortes avancées des prix de l'énergie au cours des six prochains mois. Environ 36% des sociétés sondées anticipent aussi de devoir recourir au chômage partiel.

Les fortes incertitudes amènent ainsi les entreprises à renforcer leurs stocks.

Au niveau des services, l'indice PMI a cédé 4,6 points à 52,3 points tout en restant dans la zone de croissance. Il s'est contracté de 8,6 points sur un an. La progression des prix a quelque peu décéléré et les effectifs des entreprises sont restés plus ou moins stables, explique le communiqué.

Credit Suisse anticipe que l'éclaircie observée dans les services devrait se poursuivre.

