Presse/CS: The Credit Roundtable: pas de plainte contre l'amortissement des AT1

Zurich (awp) - L'organisation de lobbying américaine "The Credit Roundtable" ne portera pas plainte contre Credit Suisse en raison de l'amortissement des emprunts AT1. Elle représente quelques-uns des plus gros gestionnaires de fortune pour des titres à taux fixe des Etats-Unis et du Canada, a rappelé l'agence Reuters jeudi soir.

Selon une source informée, l'éventualité d'une plainte a fait l'objet d'une évaluation cette semaine, mais l'organisation a décidé d'y renoncer. Cela ne veut cependant pas dire si l'un ou l'autre de ses membres ne le fera pas.

Les détenteurs d'obligations AT1 de Credit Suisse perdent la totalité de leur mise, ce qui a fait l'objet de critiques, surtout à l'étranger et a provoqué de l'inquiétude sur les marchés financiers. Des avocats préparent déjà des plaintes. Jeudi matin, la Finma a de nouveau justifié sa décision d'annulation des emprunts AT1 de la banque aux deux voiles.

cg/rp