Presse: CS envisage de renommer la banque d'investissement First Boston

Zurich (awp) - Credit Suisse envisagerait de reprendre le nom First Boston pour sa divisions banque d'investissement, croit savoir Bloomberg vendredi soir, s'appuyant sur une personne "au courant". Des cadres de haut rang de la banque aux deux voiles ont lancé cette idée, selon l'agence américaine. La proposition serait de nommer First Boston les activités de banque d'investissement américaines.

La division banque d'investissement du groupe s'appelait, jusque dans le milieu des années 90, Credit Suisse First Boston, après que la banque First Boston avait été rachetée par le numéro deux bancaire helvétique. En 2006, l'ajout First Boston avait été abandonné.

Contacté vendredi soir par AWP, un porte-parole de la banque a renvoyé à l'actuel examen stratégique de l'établissement. "Nous avons déjà dit que nous informerions sur les progrès de notre examen approfondi de la stratégie lors de la présentation des chiffres du 3ème trimestre". Il serait prématuré de parler d'éventuels résultats de cet examen avant cela a précisé le porte-parole.

Un changement de nom de la banque d'investissement relancerait les spéculations selon lesquelles Credit Suisse pourrait se séparer des activités, à risque, de banque d'investissement, a précisé Bloomberg. Avec l'examen de la stratégie annoncé en juillet, le rôle de la banque d'investissement sera aussi passé à la loupe. Celle-ci avait déjà été redimensionnée après la perte de plusieurs milliards essuyée dans le cadre de l'effondrement du fonds spéculatif Archegos.

