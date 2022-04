Presse: CS s'apprêterait à des changements dans le top-management

Zurich (awp) - Credit Suisse pourrait procéder à plusieurs changements au niveau de son top-management, croit savoir la NZZ am Sonntag, qui se repose sur des "sources fiables". Selon le dominical, le chef juriste Romeo Cerutti, le directeur financier David Mathers et le directeur Asie Helman Sitohang seraient remplacés.

Ces trois managers de haut rang sont de loin ceux qui sont en place depuis le plus longtemps au sein des 12 membres de la direction de la banque aux deux voiles. Ces derniers temps, les critiques à l'encontre de M. Cerutti se sont faites plus audibles, notamment à cause de l'affaire juridique aux Bermudes. Dans ce cas, un tribunal des Bermudes a condamné la banque à une amende de près de 500 millions de dollars pour dédommager l'ancien président géorgien Bidsina Iwanischwili. C'est une des raisons pour laquelle la banque a récemment annoncé qu'elle bouclerait le 1er trimestre 2022 sur une perte. Selon la NZZ am Sonntag, l'ancien chef juriste d'UBS Markus Diethelm serait un possible remplaçant pour M. Cerutti.

Le directeur Asie Sitohang fait aussi l'objet de critiques en raison des contacts clientèle étroits qu'il maintenait en relation avec l'affaire Greensill. Cette société financière du banquier australien Greensill a fait faillite il y a un peu plus d'un an après que ses produits ont perdu leur couverture d'assurance. Cela a obligé Credit Suisse à liquider quatre de ses fonds pour un total de 10 milliards de dollars.

Le remplacement du directeur des finances David Mathers serait, selon la NZZ am Sonntag, plus surprenant que celui des deux autres managers. En effet, depuis sa nomination en 2010, il a surmonté tous les bouleversements au sein de la direction.

Contacté par AWP, un porte-parole de la grande banque a rappelé que l'institut poursuit l'implémentation de sa nouvelle stratégie et structure d'organisation, comme annoncé en novembre dernier. La direction, sous la houlette du directeur général Thomas Gottstein s'occupe de cette tâche en collaboration avec le conseil d'administration et que, régulièrement, le thème des successions et nominations à certaines positions est abordé, y compris pour certaines unités juridiques, régions et positions potentielles au sein de la direction générale, a relevé le porte-parole.

Ce dernier a toutefois souligné que "le conseil d'administration n'a encore pris aucune décision". Dès que des décisions seront prises, la banque les communiquera.

