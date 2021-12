Presse: CS veut avoir accès aux téléphones mobiles de ses collaborateurs

Zurich (awp) - Credit Suisse exige de ses collaborateurs l'accès à leur smartphone au cas où celui-ci leur sert pour leurs communications avec des clients ou des collègues. Cette nouvelle politique a suscité quelques irritations au sein de la banque aux deux voiles, a rapporté le Financial Times ce week-end, s'appuyant sur les dires d'un insider.

Quelques employés de la grande banque se sont demandé si une telle politique peut réellement être appliquée. Selon le journal, Credit Suisse ne met pas de smartphones à disposition de ses collaborateurs. En lieu et place, la banque leur offre un rabais pour les abonnements des opérateurs agréés. Selon des directives, l'institut peut en tout temps demander à examiner les smartphones concernés. Contacté par le Financial Times, Credit Suisse a refusé de commenter.

Le journal précise que, selon les directives de la banque, des communications "logistiques", comme par exemple convenir d'une rencontre avec un client, qui ne passent pas par un téléphone agréé par la banque peuvent aussi faire l'objet d'un examen. Credit Suisse attend de ses collaborateurs qu'ils n'effacent pas des informations potentiellement importantes. Les collaborateurs se sont vu accorder un délai pour respecter les directives.

Ces directives reflètent selon le journal les craintes de la branche bancaire face à de potentiels problèmes juridiques. Le transfert du travail au domicile, à cause de la pandémie, a rendu les défis encore plus grands en la matière. Certains collaborateurs de JPMorgan ont installé sur leur téléphone de travail, une application de messagerie et de téléphonie qui enregistre tous les appels.

tp/rp