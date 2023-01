Presse: CS veut couper 10% des effectifs de la banque d'affaires en Europe

Zurich (awp) - Credit Suisse, en pleine restructuration, veut réduire de 10% le nombre de ses employés dans la banque d'affaires en Europe, principalement à Londres et Zurich, selon des sources proches du dossier citées par le journal Financial Times.

La banque aux deux voiles emploie plus de 5000 personnes dans la capitale britannique et 16'000 en Suisse, a précisé le quotidien dans un article paru samedi. Des négociations sur une nouvelle vague de départs auraient démarré avant Noël 2022 et une décision finale est attendue en février.

Au total, le groupe compte 17'000 salariés dans la banque d'affaires au niveau mondial, essentiellement à New York et Londres. Dans d'autres régions, jusqu'à un tiers des postes pourraient être supprimés dans cette activité, a ajouté le Financial Times.

La banque d'affaires devrait mieux s'en sortir aux Etats-Unis avec la mise en place de la spin-off Credit Suisse First Boston qui concentrera ces activités, mais la situation paraît plus incertaine dans les autres régions.

Interrogée par l'agence AWP, Credit Suisse a refusé de commenter cet article.

La banque avait averti en novembre dernier se préparer à des chiffres dans le rouge vif en 2022. Pour le 4e trimestre, le numéro deux bancaire helvétique anticipe une perte avant impôts pouvant atteindre 1,5 milliard de francs suisses. Un débours est aussi attendu pour les activités clefs de gestion de fortune. Credit Suisse avait fait état de retraits avoisinant les 84 milliards de francs suisses, dont 64 milliards pour la seule activité de gestion de fortune, avertissant qu'aucun retournement de tendance n'était pour l'heure en vue.

Conséquence de cette cinquième perte trimestrielle d'affilée, le résultat avant impôts de l'ensemble de l'année 2022 devrait s'afficher dans le rouge à près de 3,4 milliards de francs suisses, après un débours de 522 millions en 2021. Il faut remonter à 2008 et à la crise financière des subprime pour observer le plus gros déficit annuel net de la banque, celui-ci ayant alors atteint le montant abyssal de 8,22 milliards.

L'établissement doit publier le 9 févier ses résultats au dernier trimestre et sur l'ensemble de 2022.

al/