Presse: Credit Suisse cède également sa filiale US de financement à Apollo

Zurich (awp) - Credit Suisse aurait vendu plus qu'une "partie substantielle" de ses activités de titrisation à Apollo Global Management. Selon une dépêche de Bloomberg citant des sources "bien informées", la société d'investissement new-yorkaise aurait également acheté la filiale Sector Financial Inc.

Selon l'agence de presse américaine, l'unité de Credit Suisse en passe d'être vendue est spécialisée dans les solutions de financement et l'octroi de crédits pour les entreprises de taille moyenne. Outre son siège principal à Chevy Chase, dans le Maryland, l'entreprise dispose de représentations à New York et Chicago et emploie 23 personnes, selon les informations publiées sur son site internet.

Sollicitée mercredi par AWP, la direction de la banque aux deux voiles n'a pas souhaité commenter l'information.

Le numéro deux bancaire helvétique avait annoncé la veille avoir conclu un accord avec Apollo portant sur la vente d'une "partie substantielle" des activités de sa filiale Securitized Products Group (SPG).

L'établissement en pleine phase de restructuration avait annoncé la transaction fin octobre déjà dans le cadre d'un vaste point de situation stratégique. La vente de SPG à Apollo devrait libérer des actifs pondérés au risque (RWA) pour près de 10 milliards de dollars.

tp/rw/buc/jh