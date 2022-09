Presse: Credit Suisse: changement de cadre dans la banque d'investissement

Zurich (awp) - Le co-directeur du secteur Global Banking de la banque d'investissement de Credit Suisse, Jens Welter, quitte son poste et passe chez l'américain Citigroup, ont rapporté mardi divers médias anglosaxons. L'autre co-directeur, David Wah, sera désormais seul responsable Global Banking.

M. Welter occupait la fonction de co-directeur Global Banking et celle de co-directeur Investment Banking et Capital Markt EMEA (Europe, Moyen-Orient, Asie) depuis le début de cette année seulement. Les nouveaux co-directeurs Investment Banking et Capital Markt EMEA seront Cathal Deasy et Giuseppe Monarchi, ont rapporté Reuters et le Financial Times. Mardi soir, personne n'était atteignable au Credit Suisse pour une réaction.

En plus de M. Welter, le directeur "Global Credit Products", Daniel McCarthy, quitte aussi la banque pour se consacrer à de nouveaux défis selon la formule consacrée, a rapporté Reuters, se basant sur un mémo interne.

Credit Suisse procède actuellement à un réexamen approfondi de sa stratégie en réaction à une série de grosses pannes et pertes. La banque d'investissement est particulièrement visée. Les résultats de l'examen seront présentés le 27 octobre prochain, en même temps que les résultats trimestriels.

