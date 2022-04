Presse: Credit Suisse craint pour ses affaires avec les fonds de pension aux USA

Zurich (awp) - De nouveaux problèmes se dessinent aux Etats-Unis pour Credit Suisse. Selon plusieurs médias, le numéro deux bancaire helvétique pourrait se voir retirer son statut de gestionnaire d'actifs qualifié pour le fonds de pension (Qualified Pension Asset Manager - PAM). L'autorité américaine en la matière, le Département du travail, examine actuellement la question.

Selon des informations publiées jeudi par l'agence Bloomberg ainsi que plusieurs médias économiques suisses, le Département du travail a fait part de son intention dans le registre fédéral (Federal Register). L'examen de ce statut particulier fait suite notamment à la condamnation ayant frappé l'établissement dans un scandale lié à l'octroi de crédits frauduleux au Mozambique.

Credit Suisse, qui n'a pour l'heure fourni à AWP aucun commentaire quant à cet examen, n'a pas souhaité en dire plus aux médias ayant publié l'information. Le Département américain du travail n'a pas non plus livré d'informations supplémentaires à Bloomberg.

kw/uh/vj/ck