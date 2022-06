Presse: Credit Suisse pourrait être racheté par State Street

Zurich (awp) - Credit Suisse, qui vient de dévoiler un nouvel avertissement sur résultats, pourrait être racheté par le groupe financier américain State Street. Une offre d'acquisition pourrait être présentée rapidement.

State Street prévoit une offre de reprise à 9 francs suisses par action, a indiqué mercredi le portail Inside Paradeplatz, citant une source anonyme proche du dossier. L'offre valoriserait le groupe bancaire zurichois à 23 milliards de francs suisses.

Le rachat - imminent selon la source - s'effectuerait sous la forme d'une reprise amicale. Interrogée par AWP, une porte-parole de la banque aux deux voiles a refusé de commenter l'information.

Dirigé par Ronald O'Hanley, State Street est un géant des services financiers dont le siège se situe à Boston et qui compte près de 39'500 employés. Ses avoirs sous gestion se sont élevés l'année dernière à 4100 milliards de dollars (près 4000 milliards de francs suisses) pour des recettes de 12 milliards et un bénéfice net de 2,7 milliards.

L'établissement est présent depuis 1998 à Zurich via une filiale disposant d'une licence bancaire de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma). La succursale est dirigée par Dagmar Kamber Borens, qui a fait carrière chez UBS et Credit Suisse, a rappelé Inside Paradeplatz.

Perte "probable" au 2e trimestre

Credit Suisse se débat pour sa part avec de nombreuses difficultés et litiges, et souffre des pertes subies dans le cadre des affaires Greensill et Archegos.

Mercredi, la banque aux deux voiles a averti qu'elle subira "probablement" un nouveau débours au deuxième trimestre, après un premier partiel déjà dans le rouge. L'établissement s'attend aussi à des répercussions sur sa participation de 8,6% détenue dans Allfunds.

Credit Suisse a déjà subi au premier trimestre une perte de 273 millions de francs suisses, plus forte que celle enregistrée au premier trimestre de l'année précédente. La banque a bouclé l'exercice 2021 sur un résultat négatif de 1,57 milliard de francs suisses, dans le sillage du scandale Archegos, mais également de correctifs de valeur.

Cette nouvelle a fait vivement réagir l'action Credit Suisse. Après avoir plongé suite à l'avertissement sur résultats, la nominative a terminé la séance en forte hausse de 3,8% à 6,96 francs suisses à la Bourse suisse, après avoir brièvement refranchi la marque des 7 francs suisses. L'indice vedette SMI a pour sa part abandonné 0,58%.

