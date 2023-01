Presse: Credit Suisse sur le point de trouver une solution pour CS First Boston

Zurich (awp) - Credit Suisse est en bonne voie dans la restructuration de sa division de banque d'affaires, Investment Banking. Selon l'agence de presse Bloomberg, le numéro deux bancaire helvétique aurait trouvé un accord avec son ancien administrateur Michael Klein en vue de la scission de l'unité américaine CS First Boston.

Dans le cadre de l'accord, Credit Suisse reprendra la société d'investissement de Michael Klein, M. Klein & Co, laquelle devrait ensuite fusionner avec CS First Boston, avant que cette dernière unité ne soit séparée du groupe, indique mardi Bloomberg en se basant sur des sources proches du dossier. Interrogée par l'agence AWP, le numéro deux bancaire helvétique n'a pas souhaité commenter l'information.

Selon Bloomberg, Michael Klein et son frère Mark participeront à l'externalisation de CS First Boston et occuperont des fonctions clefs au sein de l'entreprise. Le financement de l'opération prévoit d'utiliser les recettes issues de la vente de M. Klein & Co, Credit Suisse devant débourser "plusieurs centaines de millions de dollars" pour acquérir la société, le prix de vente ayant nécessité d'âpres négociations entre les partenaires, affirme l'agence de presse américaine.

