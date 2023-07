Zurich (awp) - L'ex-directeur général de Credit Suisse, Thomas Gottstein, est apparemment l'un des "quatre anciens dirigeants" dans le viseur de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma).

Cette dernière aurait engagé une procédure d'enquête approfondie ("enforcement") à l'encontre de celui qui a mené la banque aux deux voiles entre 2020 et 2022, période pendant laquelle a éclaté l'affaire Greensill qui avait fait perdre des milliards à l'établissement, précipitant sa chute, rapportent Sonntagsblick et le portail d'informations financières Tippinpoint, citant plusieurs sources "proches du dossier".

Or, les fonds liés à la société britannique d'affacturage lancés de manière agressive sur le marché en 2017 avaient été développés par l'ex-chef de l'unité helvétique Michel Degen et l'ancien patron de sa division de banque d'investissement et de la filiale américaine Eric Varvel, tous deux emportés par le scandale en 2021.

Le dernier nommé avait été rapatrié de New York à la demande d'Iqbal Khan, alors à la tête de la division gestion de fortune de Credit Suisse, qu'il avait quitté en 2019 pour rejoindre UBS sur fonds de tensions avec le directeur général du groupe d'alors Tidjane Thiam.

Sollicité par les publications, le régulateur, qui avait encore fustigé Credit Suisse fin février - trois semaines avant l'annonce du rachat dans l'urgence par son concurrent UBS - pour de graves manquements en matière de gestion des risques, s'est refusé à communiquer si, et le cas échéant pour quels motifs, il avait ouvert une procédure d'enforcement contre Thomas Gottstein.

buc/al