Presse: UBS examine la dénonciation du contrat avec Michael Klein

Zurich (awp) - UBS veut dénoncer le contrat passé entre Credit Suisse et Michael Klein, ne l'acceptant pas. La banque au trois clés veut chercher le dialogue avec M. Klein, a rapporté le Financial Times mardi soir, citant un insider comme source.

UBS a chargé une équipe juridique d'examiner comment dénoncer le contrat passé entre Credit Suisse et M. Klein le plus avantageusement possible. UBS et Credit Suisse ont refusé de commenter, tout comme un porte-parole de M. Klein.

L'affaire a été conclue alors que la banque avait le pistolet sur la tempe, a déclaré au journal britannique une source proche d'UBS. Il n'est pas question que M. Klein s'enrichisse "sur le dos de nos actionnaires", a-t-elle ajouté.

Juste avant l'annonce du rachat de Credit Suisse par UBS, cette dernière avait annoncé vouloir conserver les affaires de conseils en banque d'affaires. Les domaines stratégiques de "Global Banking" seront conservés, avait-elle indiqué. "Global Banking" c'est ainsi qu'UBS nomme ses affaires d'accompagnement d'entreprise dans des fusions-acquisitions ou entrées en Bourse.

Précédemment, Credit Suisse avait indiqué vouloir transférer les activités sur le marché des capitaux et de conseils sous le nom CS First Boston pour les mettre en Bourse par la suite. La direction de la nouvelle CS First Boston devait être assumée par l'ancien administrateur de CS, Michael Klein.

Les projets misaient aussi sur le rachat de Klein Group par Credit Suisse, pour environ 175 millions de dollars. Ce montant pour l'achat d'une entreprise américaine avec seulement une quarantaine de spécialiste avait suscité de grosses discussions. Contacté lundi par AWP, Credit Suisse n'avait pas voulu dire si la transaction allait être abandonnée.

rw/rp