Presse: l'actionnaire Harris serait totalement sorti de Credit Suisse

Zurich (awp) - La société américaine d'investissement Harris Associates, ancien actionnaire principal de Credit Suisse, se serait totalement désinvesti du numéro deux bancaire helvétique, selon le Financial Times lundi.

Le chef des investissements de la firme de Chicago a visiblement perdu patience face aux déboires et scandales de Credit Suisse, après avoir détenu encore plus de 10% de l'établissement de la Paradeplatz l'été dernier. En janvier 2023, la participation atteignait moins de 3%.

Dans les pages du journal britannique, M. Herro critique la stratégie de Credit Suisse. "Nous pensons que le plan de restructuration de la banque d'affaires, bien qu'il s'agisse d'une noble cause, est fastidieux et bien plus coûteux en termes de consommation de trésorerie que ce que nous avions attendu", a expliqué le CIO.

Il a pointé aussi les "importants flux sortants dans la gestion de fortune", référence aux sommes retirées par les clients au dernier partiel 2022. Harris Associates a "plein d'autres options" dans lesquelles investir, dans un contexte de remontée des taux. "Pourquoi aller vers quelque chose qui brûle des capitaux quand le reste du secteur en génère désormais?", s'est-il demandé.

Harris Associates avait pris pour la première fois une participation dans Credit Suisse en 2013, à l'époque de 5%. En mai 2022, la société d'investissement américaine, encore actionnaire de référence de Credit Suisse, s'était opposée au départ de l'ex-directeur général Thomas Gottstein, confronté coup sur coup aux débâcles des fonds liés à Greensill et du fonds d'investissement Archegos.

tp/rw/ck/ol