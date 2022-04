Presse: le fonds souverain norvégien soutient la demande d'audit de CS

Zurich (awp) - Le fonds souverain norvégien soutient la demande d'audit spécial de Credit Suisse, formulée par la fondation Ethos. Il compte aussi refuser la décharge au conseil d'administration et à la direction pour 2020 lors de l'assemblée générale de jeudi.

Le plus gros fonds souverain du monde, qui détient 1,3% de Credit Suisse et fait partie de ses 15 plus gros actionnaires, ne compte pas absoudre les dirigeants et les administrateurs du numéro deux bancaire helvétique, rapporte lundi un article du Financial Times.

Le fonds, qui détient des parts dans plus de 9000 entreprises dans le monde, a publié ses intentions de vote dimanche. "Les actionnaires devraient avoir le droit de demander des changements au conseil d'administration lorsque celui-ci n'agit pas dans leur meilleur intérêt", explique le fonds.

Pour le quotidien saumon, la pression s'accroît sur Credit Suisse, après que les sociétés de conseil aux actionnaires ISS et Glass Lewis ont recommandé la même position de mois-ci.

Le fonds norvégien va toutefois plus loin, soutenant la demande de la fondation Ethos d'un contrôle spécial dans l'affaire Greensill et la fuite de données "Suisse Secrets".

