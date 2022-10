Presse: le président de Credit Suisse confirme la solidité de la banque

Zurich (awp) - Le président du conseil d'administration de Credit Suisse, Axel Lehmann, a une nouvelle fois confirmé la solidité du capital de la grande banque lors d'une présentation de branche. Selon lui, le bilan de la banque aux deux voiles est solide, a rapporté vendredi soir l'agence Reute4rs dans le cadre de la réunion de l'"Institute for International Finance" aux Etats-Unis.

L'année dernière a été terrible, a admis M. Lehmann, cité par Reuters. La banque a dégagé sa plus grosse perte en 166 ans d'histoire. "Nous sommes conscients qu'il faut changer cela et nous allons très clairement le changer".

Cette année, Credit Suisse ne génère pas de capital car il ne fera pas de bénéfice, selon les propos du président. Mais, à la fin du premier semestre, la banque disposait d'un taux de fonds propres durs (CET1) de 13,5%. Et elle s'engage fortement pour atteindre une valeur entre 13 et 14%.

En 2021, la banque a souffert en particulier des scandales autour de Greensill et Archegos et a affiché une perte nette de 1,6 milliard de francs suisses. Au 1er trimestre de cette année, la perte s'est élevée à 273 millions et elle a ensuite atteint 1,6 milliard au 2ème trimestre.

Comme annoncé à de nombreuses reprises, Credit Suisse présentera, le 27 octobre, en même temps que ses résultats trimestriels, les résultats du réexamen stratégique en cours. Ce réexamen avait été annoncé fin juillet, lors du changement de directeur général.

