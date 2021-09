Presse: le président de Credit Suisse vise la direction du groupe

Zurich (awp) - António Horta-Osório, président du conseil d'administration de Credit Suisse, semble prendre de plus en plus en main les rênes du numéro deux bancaire helvétique. Il serait même intéressé à reprendre à son compte le poste de directeur général (CEO) du groupe, en lieu et place de l'actuel titulaire Thomas Gottstein, affirme lundi le Financial Times (FT) citant des sources "proches du dossier".

Le Portugais s'immisce de plus en plus dans les affaires courantes par le biais du comité de crise tactique (TCC), créé à dessein pour faire face aux conséquences de la débâcle des fonds Greensill et Archegos. Lors des réunions du TCC, qui se sont tenues chaque semaine en août, le président aurait donné des directives au patron, poursuit le FT.

Outre le président du conseil d'administration, le CCT comprend Richard Meddings, président du comité d'audit et de risque, et Christian Gellerstad, président du comité de surveillance de la conduite et des crimes financiers. M. Meddings sera remplacé par l'ancien patron d'UBS Suisse, Axel Lehmann, dont l'entrée au conseil d'administration de Credit Suisse et à la présidence du comité des risques est prévue lors de l'assemblée générale extraordinaire agendée au 1er octobre.

En juillet, la banque aux deux voiles avait publié un rapport d'enquête du cabinet d'avocats Paul Weiss, dont les conclusions avaient été sévères, concernant les événements de l'affaire Archegos. Le TCC a lancé une enquête similaire dans l'affaire Greensill, dont les résultats sont attendus pour le 4 novembre, date prévue de la publication du troisième partiel groupe.

