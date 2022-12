Presse: le prince héritier d'Arabie saoudite envisage d'investir dans CSFB

Zurich (awp) - Le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed Ben Salman, serait tenté d'investir 500 millions de dollars dans la banque d'affaires remaniée du numéro deux bancaire helvétique, Credit Suisse First Boston (CSFB), selon le Wall Street Journal, se référant à des personnes proches du dossier.

De plus, une société américaine de capital-investissement serait aussi prête à investir des sommes similaires. Au total, le montant atteindrait 1 milliard de dollars injecté dans CSFB.

Interrogée par l'agence AWP, Credit Suisse, dont le nouvel actionnaire de référence est Saudi National Bank (SNB), s'est refusée à tout commentaire.

Fin octobre, dans le cadre de l'annonce de son plan de restructuration, la banque aux deux voiles a annoncé la création d'une nouvelle entité, qui reprend l'ancien nom CS First Boston, comprenant les activités de marchés des capitaux et de conseil. Cette dernière doit agir de manière autonome et attirer de nouveaux fonds.

