Presse: les rumeurs continuent de s'accumuler autour de Credit Suisse

Zurich (awp) - La vaste réorganisation annoncée par Credit Suisse n'en finit plus de susciter les appétits divers et variés. Les dernières spéculations en date font état d'un nouvel acquéreur potentiel pour le rachat des activités "Securitized Products" et d'un sondage des marchés en vue de la vente d'une participation dans la fintech espagnole Allfunds.

En juillet, la banque avait annoncé étudier "toutes les options" pour ses activités de produits titrisés. Vendredi, une dépêche de Bloomberg prêtait au groupe financier japonais Mizuho des velléités d'acquisition au moins d'une partie de ces dernières. Auparavant, l'agence avait cité au rang des potentiels repreneurs les américains Apollo Global Management, Centerbridge Partners, Pimco ou encore Sixth Street.

Credit Suisse est solidement implanté dans le marché de la titrisation de créances comme les hypothèques ou les dettes de cartes de crédit. A en croire des responsables de la banque, il s'agit d'une activité fort lucrative, mais gourmande en capitaux.

Sollicitée par AWP la direction du numéro deux bancaire helvétique a renvoyé à sa déclaration habituelle, à savoir que l'avancement de l'examen stratégique serait communiqué en même temps que les résultats du troisième partiel, le 27 octobre.

De son côté, le quotidien économique Cinco Días a laissé entendre que Credit Suisse est à la recherche d'un repreneur pour ses 8,6% dans la fintech espagnole Allfunds, citant des "sources du marché". La valorisation actuelle de cette participation, dont la valeur boursière a fondu de près de 59% depuis le début de l'année, se situe actuellement autour de 395 millions d'euros (385 millions de francs suisses).

Ebranlée depuis des mois par une suite de déconvenues financières, Credit Suisse s'est engagé à faire le point sur sa stratégie lors de la présentation de ses résultats trimestriels. Au cours des dernières semaines, ses besoins supposés en capital ont suscité une série de spéculations, notamment la vente d'actifs susceptibles de renflouer sa trésorerie.

