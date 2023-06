Credit Suisse Group AG figure parmi les principaux groupes financiers mondiaux. L'activité du groupe s'organise autour de 3 pôles : - banque d'investissement ; - banque privée : gestion de fortune, banque d'affaires et banque de détail ; - gestion d'actifs : 1 614 MdsCHF d'actifs sous gestion à fin 2021. A fin 2021, le groupe gère 392,8 MdsCHF d'encours de dépôts et 291,7 MdsCHF d'encours de crédits. La répartition géographique des revenus est la suivante : Suisse (32,1%), Europe-Moyen Orient-Afrique (15,5%), Amériques (38,9%) et Asie-Pacifique (13,5%).

Secteur Banques