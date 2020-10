Zurich (awp) - La grande banque Credit Suisse publie jeudi 29 octobre ses résultats au troisième trimestre 2020. Sept analystes ont contribué à l'élaboration du consensus AWP:

T3 2020E (en mio CHF) cons. AWP T2 20A T3 19A produit d'expl. 5'316 6'194 5'326 charges d'expl. 4'160 4'347 4'112 bénéfice av. impôts 943 1'551 1'142 bénéfice net 620 1'162 881

FOCUS: sous l'effet de la traditionnelle torpeur estivale du troisième trimestre, les recettes devraient avoir stagné en comparaison annuelle, mais les résultats risquent de s'inscrire à la baisse. Le numéro deux bancaire helvétique avait profité lors du troisième partiel 2019 d'un gain exceptionnel de 327 millions de francs suisses provenant de la vente de sa plateforme de fonds InvestLab à Allfunds.

Le concurrent UBS a présenté ses chiffres trimestriels la semaine dernière, avec un bond des résultats et un produit d'exploitation amélioré de plus d'un quart à près de 9 milliards de dollars. La grande banque a dû cependant composer avec des provisions pour risques de crédits liées au Covid-19 qui ont pesé sur la performance.

Lors du deuxième trimestre, Credit Suisse a fortement augmenté ses revenus et son bénéfice avant impôts, ceci malgré les incertitudes liées au coronavirus.

La Banque cantonale de Zurich (ZKB) table sur une stagnation du bénéfice avant impôts dans toutes les divisions de gestion de fortune de Credit Suisse entre juillet et septembre. Cette prévision exclut les gains de cession de l'année précédente.

Dans la banque d'affaires, les recettes devraient avoir fait du surplace. Credit Suisse publiera les chiffres de cette activité depuis la fusion voulue par le nouveau directeur général Thomas Gottstein, en place depuis février.

Les investisseurs se focaliseront également sur toute déclaration sur la politique de redistribution de la banque aux deux voiles. Le programme de rachat d'action de 1,5 milliard de francs suisses est actuellement gelé en raison du coronavirus. Les plus optimistes espèrent une reprise d'ici la fin de l'année, en 2021 au plus tard. Jusqu'ici, 28,5 millions de titres ont été rachetés pour un volume de 325 millions de francs suisses.

Véritable serpent de mer, l'improbable fusion entre Credit Suisse et UBS a fait l'objet de nouvelles rumeurs à mi-septembre qui ont un peu agité le landernau financier. Après les dénégations des uns et des autres, le sujet semble oublié, jusqu'au prochain épisode.

OBJECTIFS: Credit Suisse a confirmé partiellement et adapté certains objectifs à fin juillet, afin de tenir compte de l'impact du coronavirus:

. rendement des fonds propres (RoTE): 10-12% à moyen terme (T2: 11,0%) . rendement des fonds propres: - à moyen terme supérieurs à 20% pour APAC, IWM et SUB ensemble - 10% à moyen terme pour la banque d'affaires (IB) . ratios de capitalisation 2020: - ratio de fonds propres durs à 12% (T2: 12,5%) - ratio de levier à environ 4% (T2: 4,5%) . gestion du capital: - redistribuer au moins 50% du bénéfice net "dans un environnement normalisé" - progression "durable" du dividende ordinaire de 5% par an, au minimum . mesures destinées à accroître la productivité, indépendantes des conditions de marché et économiques: - charges opérationnelles ajustées attendues à 16,0-16,5 mrd CHF - économies annuelles jusqu'à 400 mio CHF dès 2022 - coûts de restructuration attendus à 300-400 mio CHF en tout

POUR MÉMOIRE: fin juillet, le géant bancaire a annoncé une restructuration stratégique afin d'améliorer l'efficacité et croître plus rapidement. En plus de la fusion des activités de banque d'affaires et une seule et unique entité, les fonctions Risque et Conformité seront également intégrées. Les économies devraient être réalisées sans réduction importante des effectifs. La banque compte désormais quatre divisions.

Fin août, Credit Suisse a également sonné le glas de sa filiale Neue Aargauer Bank (NAB) en tant qu'entité indépendante. L'établissement argovien sera intégré au groupe et 37 succursales seront fermées dans toute la Suisse. Au terme de cette restructuration, la grande banque disposera de 109 représentations dans le pays.

Dans l'optique de bien négocier le virage numérique, le groupe zurichois a lancé lundi sa nouvelle application CSX, destinée à concurrencer les néobanques sur leur propre terrain de jeu numérique.

L'avenir de l'activité de gestion institutionnelle fait actuellement l'objet de réflexions. Pour les observateurs, une fusion ou une cession de l'unité Asset management pourraient être retenues.

Credit Suisse continue de traîner l'affaire des filatures des hauts cadres comme un boulet. Des procédures sont toujours en cours auprès de la justice et du gendarme financier Finma.

COURS DE L'ACTION: la nominative Credit Suisse présentait mardi après-midi un recul de 27% par rapport à sa valeur de fin 2019, à 9,55 francs suisses. Au plus fort de la crise du coronavirus, le titre a plongé à un plus bas de 6,18 francs suisses, le 17 mars.

