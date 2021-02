Zurich (awp) - Credit Suisse publie jeudi 18 février ses résultats au quatrième trimestre 2020. Dix analystes ont contribué au consensus AWP:

T4 2020E (en mio CHF) cons. AWP T3 20A T4 19A produit d'exploitation 5'034 5'198 6'190 charges d'exploitation 5'194 4'301 4'830 bénéfice av. impôts -311 803 1'214 bénéfice net -459 546 852 2020E (en CHF) 2019A dividende par action 0,29 0,2776

FOCUS: Credit Suisse a annoncé début 2021 qu'elle connaîtrait une perte au quatrième trimestre 2020 en raison de nouvelles réserves de 850 millions de dollars (752 millions de francs suisses). La performance au 4e trimestre pâtira également d'un correctif de valeur de 450 millions de dollars sur la participation minoritaire qu'elle détient dans le gestionnaire d'actifs York Capital Management (York), annoncé à fin novembre.

La banque devrait avoir profité de la bonne santé des marchés en fin d'année. Dans la gestion de fortune, le volume de transactions a connu une nette hausse sur un an, tout particulièrement en Asie, région hautement stratégique. Le franc fort a pesé sur ces activités. Les recettes de la nouvelle division de banque d'affaires ont augmenté de 15% en dollars.

Elle aura probablement encore constitué des réserves pour les risques de crédit en raison de la pandémie de coronavirus (déjà 958 millions au cours des trois premiers trimestres).

Les investisseurs s'intéresseront aussi au développement de la masse salariale. Cet été, CS avait annoncé des économies annuelles de 400 millions de francs suisses.

OBJECTIFS: Credit Suisse a confirmé partiellement et adapté certains objectifs à fin juillet, afin de tenir compte de l'impact du coronavirus:

. rendement des fonds propres (RoTE): 10-12% à moyen terme (T2: 11,0%) . rendement des fonds propres: - à moyen terme supérieurs à 20% pour APAC, IWM et SUB ensemble - 10% à moyen terme pour la banque d'affaires (IB) . ratios de capitalisation 2020: - ratio de fonds propres durs à 12% (T2: 12,5%) - ratio de levier à environ 4% (T2: 4,5%) . gestion du capital: - redistribuer au moins 50% du bénéfice net "dans un environnement normalisé" - progression "durable" du dividende ordinaire de 5% par an, au minimum . mesures destinées à accroître la productivité, indépendantes des conditions de marché et économiques: - charges opérationnelles ajustées attendues à 16,0-16,5 mrd CHF - économies annuelles jusqu'à 400 mio CHF dès 2022 - coûts de restructuration attendus à 300-400 mio CHF en tout

Suite à la journée des investisseurs en décembre, Credit Suisse a indiqué:

- vise toujours un rendement des fonds propres tangibles (RoTE) dans la fourchette de 10 à 12% - table sur ratio de fonds propres durs de 12,5% après le premier semestre 2021 - les actionnaires devraient voir leur dividende augmenter de 5% par rapport au versement de 0,2776 franc par action au titre de 2019 - des opportunités sont particulièrement à saisir dans la gestion de fortune - prévoit de dégager un bénéfice avant impôts entre 5,0 et 5,5 milliards dans cette activité d'ici 2023, soit un taux de croissance annuel de 10%. - le programme de rachat d'actions de 1,5 milliard de francs suisses reste d'actualité En 2021, au moins 1 milliard sera redistribué aux actionnaires par ce biais.

POUR MEMOIRE:

REORIENTATION: Au 1er août, la banque s'est dotée d'une nouvelle division dédiée à la banque d'affaires mondiale (Investment Bank). Cette plateforme globale permettra "d'avoir la taille critique" pour servir ses clients, précise le communiqué.

Cette nouvelle division regroupera les segments Global Markets, Investment Banking & Capital Markets et Apac Markets. Elle intègrera un segment Global Trading Solutions (GTS), qui combinera International Trading Solutions et APAC Solutions.

Grâce à cette nouvelle division, la banque compte tirer parti du "très bon dynamisme" de la banque d'investissement et compte produire un rendement des fonds propres réglementaires d'au moins 10% à moyen terme.

Parmi les autres changements structurels, une nouvelle fonction de "Chief Risk and Compliance Officer" (CRCO) verra également le jour au directoire, qui sera occupée par Lara Werner. Elle permettra de "décomplexifier le modèle opérationnel", d'éliminer les doublons et d'accélérer la prise de décision.

Enfin, une nouvelle fonction "Sustainability, Research & Investment Solutions" (SRI) sera intégrée au niveau du directoire pour mettre l'accent sur la durabilité, la banque souhaitant fournir au moins 300 milliards de francs suisses de financements durables au cours de la prochaine décennie. Le poste sera occupé par Lydie Hudson.

CONSEIL D'ADMINISTRATION: L'organe de surveillance de la grande banque Credit Suisse propose aux actionnaires la candidature d'António Horta-Osório en tant que nouveau président du conseil d'administration. La candidature de l'actuel patron de la britannique Lloyds sera revue à l'occasion d'un vote lors de la prochaine assemblée générale annuelle le 30 avril 2021.

PROGRAMME D'ECONOMIES: Credit Suisse veut réduire le nombre de succursales dans le pays et va fusionner ses activités avec sa filiale Neue Aargauer Bank (NAB). Les suppressions de postes ne pourront pas être évitées, a averti la banque, évoquant jusqu'à 500 postes sabrés. Le programme devrait permettre de générer des économies de 100 millions de francs suisses d'ici 2022.

AFFAIRES: Credit Suisse a mis derrière elle en février l'un des plus importants litiges en cours. Le numéro deux bancaire helvétique a réglé une affaire de titres adossés à des créances hypothécaires américaines (RMBS) en versant 600 millions de dollars (534 millions de francs suisses) à MBIA, un rehausseur de crédits avec qui il était en désaccord. Le cas remonte à 2009.

La Banque centrale américaine a annoncé en décembre avoir ordonné au groupe Credit Suisse de renforcer sa politique de lutte contre le blanchiment d'argent après avoir constaté des "insuffisances" de procédures dans ses opérations aux Etats-Unis.

RACHAT D'ACTIONS: malgré les pertes, CS veut procéder en 2021 au rachat d'actions de minimun 1,0 milliard à maximum 1,5 milliard.

COURS DE L'ACTION: l'action a déjà pris 8% depuis le début de l'année, se développant comme UBS ou Julius Bär, bien mieux que le SMI (+1,3%). En 2020, CS perdu 13%.

site internet: www.credit-suisse.com

jl/tp/gab/ck/rp