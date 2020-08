Résumé des principales informations économiques du mercredi 26 août 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

CONSTRUCTION DE MACHINES: L'industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux (MEM) est touchée de plein fouet par les conséquences économiques de la pandémie. Les entrées de commandes, comme les chiffres d'affaires, ont lourdement chuté au deuxième trimestre. Il faut s'attendre à de vastes suppressions de postes au cours des prochains mois, a indiqué la faîtière Swissmem. Au deuxième trimestre, les entrées de commandes ont chuté de 19,5% et les chiffres d'affaires de 19,7%. La pandémie est un nouveau coup dur pour le secteur, qui lutte dans un environnement difficile depuis 2018, notamment à cause du franc fort. Entre mi-2018 et mi-2020, la branche a perdu environ 35,1% de ses entrées de commandes en volume.

CONSTRUCTION: Après une baisse de 2% au premier trimestre, le chiffres d'affaires du secteur principal de la construction a chuté de 8% en rythme annuel au second, atteignant son niveau le plus bas depuis 10 ans, relève dans son dernier pointage la Société suisse des entrepreneurs (SSE). Comme prévu, les recettes de l'activité de construction ont chuté à 5,0 milliards de francs suisses. La baisse se vérifie tant dans la construction non-résidentielle (-17%) que dans le logement (-27%), même si dans ce dernier secteur, la faîtière dit s'attendre à une reprise à moyen terme, en raison du bas niveau des taux d'intérêts et de la demande accrue dans les villes.

CONJONCTURE: Les perspectives conjoncturelles se sont un peu améliorées par rapport au mois dernier, à en croire les analystes interrogés par Credit Suisse et procure.ch. La situation au niveau des exportations suisses est néanmoins toujours jugée préoccupante, selon l'indice CS-CFA compilé par les deux établissements. En août, l'indice CS-CFA a progressé à 45,6 points, contre 42,4 points le mois précédent, illustrant de meilleures attentes conjoncturelles pour la Suisse mais aussi pour les autres régions (zone euro, Etats-Unis et Chine).

COMMERCE DE DÉTAIL: Lidl rend obligatoire le port du masque à son personnel de vente en Suisse à compter de vendredi. Les deux premiers distributeurs helvétiques, Migros et Coop, y renoncent en revanche pour les collaborateurs oeuvrant dans les cantons dans lesquels le port du masque n'est pas obligatoire dans les magasins. L'obligation du port du masque concerne les collaborateurs de l'ensemble des points de vente en Suisse, écrit la filiale helvétique du discounter allemand. La mesure entre en vigueur vendredi durant les heures d'ouverture des 146 magasins du distributeur.

PRODUITS LAITIERS: Emmi n'a que marginalement souffert des conséquences de la pandémie de nouveau coronavirus au premier semestre. Etoffant ses revenus, malgré quelques difficultés aux Etats-Unis, le fabricant lucernois de produits laitiers a cependant vu son bénéfice net se contracter en un an de 6,5% à 81,3 millions de francs suisses. Le tassement du bénéfice net reflète principalement de la prévision d'un taux d'imposition plus élevé, ainsi que d'une hausse des charges financières, explique l'entreprise établie à Lucerne. Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) a en revanche progressé de 6,4% à 112 millions de francs suisses, la marge correspondante stagnant à 6,3%.

CONSTRUCTION DE MACHINES: Le constructeur de matériel ferroviaire Stadler a décroché un contrat pour la fabrication et la maintenance de 24 trams pour le réseau de transports publics de la ville allemande d'Iéna. La transaction s'élève à 92 millions d'euros (99 millions de francs suisses). Stadler s'est engagé sur une période d'au moins 24 ans avec la ville thuringeoise d'Iéna pour la construction et la maintenance de 24 trams. Le contrat prévoit une extension optionnelle de huit ans.

CORONAVIRUS: Le gouvernement allemand a décidé de prolonger son dispositif de chômage partiel, ainsi que ses aides aux petites et moyennes entreprises, face à l'impact économique plus durable que prévu de l'épidémie. Un accord en ce sens a été trouvé dans la nuit entre les partis de la coalition d'Angela Merkel, les conservateurs CDU-CSU et les sociaux-démocrates du SPD.

CORONAVIRUS: L'économie britannique va perdre 22 milliards de livres (26,3 milliards de francs suisses) en 2020 en raison de l'impact de la pandémie sur le tourisme et les voyages d'affaires, ce qui pourrait menacer trois millions d'emplois, prévient le Conseil mondial des voyages et du tourisme (WTTC). Le pays, qui a souffert du confinement pendant des mois, reste privé de la majorité de ses touristes étrangers qui hésitent à se déplacer par peur de contracter le virus ou en sont découragés par la quarantaine visant par exemple les voyageurs en provenance d'Espagne et de France.

ANALYSE DE DONNÉES: Seize ans après sa création dans la Silicon Valley, le spécialiste américain de l'analyse de données Palantir perd toujours des dizaines de millions de dollars, et cherche à se distancer de sa région d'origine en termes de "valeurs". D'après son dossier d'entrée en Bourse, la société cofondée en 2004 par l'investisseur Peter Thiel a enregistré 580 millions de perte nette (527 millions de francs suisses) en 2019, comme en 2018.

PHARMA: Le géant israélien des médicaments génériques Teva est poursuivi par les autorités américaines pour entente illégale sur les prix de médicaments entre 2013 et 2015, selon un communiqué du département américain de la Justice. Teva et ses co-conspirateurs se sont mis d'accord pour fixer les prix, truquer les appels d'offres et se distribuer les clients pour plusieurs médicaments génériques, dont le populaire anticholestérol Pravastatine, accusent les autorités.

