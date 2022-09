Rockefeller Capital vise à doubler ses actifs pour atteindre 200 milliards de dollars d'ici 3 à 5 ans

"Nous cherchons à avoir une présence physique dans la plupart des grands centres de richesse aux États-Unis", a déclaré Gregory Fleming dans une interview à Reuters. Son activité s'étend maintenant à 40 bureaux avec plus de 90 milliards de dollars sous gestion, passant de trois bureaux et 18 milliards de dollars d'actifs en 2018.

Fleming est un vétéran du secteur qui a précédemment dirigé les branches de gestion de patrimoine et d'investissement de Morgan Stanley. En tant que directeur de l'exploitation de Merrill Lynch, il a contribué à guider la société de Wall Bourse à travers la crise financière et son acquisition par Bank of America.

Rockefeller, qui compte actuellement environ 250 conseillers en patrimoine privé, a pour objectif de faire passer ce chiffre à 400-500 d'ici trois à cinq ans.

Elle a déjà procédé à quelques recrutements de haut niveau pour alimenter cette expansion. Eric Heaton, ancien président des banques américaines chez Morgan Stanley, a rejoint Rockefeller cette semaine pour conseiller le PDG sur sa stratégie et ses plans de croissance. Rose Lee, précédemment au Credit Suisse, a été embauchée en juillet en tant que responsable des solutions d'investissement pour développer et gérer des produits tels que des investissements et des titres.

Rockefeller concentrera ses efforts de gestion de patrimoine aux États-Unis, où elle est déjà présente dans les grandes métropoles, a déclaré M. Fleming. La société prévoit d'ouvrir un bureau à Orlando, en Floride, et d'approfondir sa présence à Charlotte, en Caroline du Nord, à Austin, au Texas et à Nashville, dans le Tennessee.

"L'opportunité est encore importante", a déclaré Fleming.

En ce qui concerne les marchés, Rockefeller conseille à ses clients d'être prudents jusqu'au début de l'année prochaine, en particulier si la Réserve fédérale relève les taux d'intérêt de manière plus agressive que ce que les marchés prévoient actuellement. Dans ce contexte, les clients de Rockefeller ont acheté des bons du Trésor américain avec des échéances plus proches de deux, trois et cinq ans pour profiter de la hausse des rendements obligataires.

La demande des investisseurs reste ferme malgré les accès d'illiquidité sur le marché des 23 trillions de dollars du Trésor américain, a déclaré Fleming.