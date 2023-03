S&P place le rating de crédit de CS sous surveillance positive

Zurich (awp) - S&P Global a placé le rating 'A/A-2' de Credit Suisse sous surveillance positive "CreditWatch Positive". L'agence de notation signale ainsi un possible relèvement de la bonité de la banque aux deux voiles, qui va être reprise par sa rivale UBS.

Le placement sous surveillance positive signale que le rating sera probablement relevé si la transaction proposée est finalisée, a précisé l'agence lundi soir. UBS est "sensiblement" plus fort que Credit Suisse.

La reprise sera donc bénéfique pour Credit Suisse et son financement et ses liquidités seront stabilisés. S&P présume aussi que la transaction va renforcer la gouvernance et les standards de gestion des risques de la banque.

ra/rw/rp/vj