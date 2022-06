Santander choisit un initié calme comme PDG pour aider à construire des ponts

Ancien banquier d'affaires et joggeur passionné, le nouveau PDG de Santander, Hector Grisi, sait comment rassembler les équipes et motiver le personnel tout en défendant ses opinions, selon les cadres qui ont travaillé avec lui ou qui le connaissent depuis des années.

Crédité d'avoir fait de l'activité américaine de Santander la plus rentable du groupe l'année dernière, Grisi, 55 ans, prendra la barre à partir du 1er janvier prochain, en remplacement de Jose Antonio Alvarez qui occupait ce poste depuis 2015.

"Quand on lui parle, on a l'impression qu'il a tout le temps du monde, que vous êtes la personne la plus importante", a déclaré à Reuters Angel Gurria, économiste mexicain et ancien secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui connaît Grisi depuis plus de 25 ans.

"Que les questions soient sensibles ou non, c'est une personne qui gère tous les problèmes avec calme."

Grisi, dont la carrière professionnelle s'étend sur 35 ans tant dans la banque d'investissement que dans la banque de détail - qui constitue la majeure partie des activités de Santander - a été éduqué au Mexique et au Canada.

Sa nomination fait suite à une tentative ratée, il y a plus de trois ans, de nommer le banquier italien Andrea Orcel au poste de PDG de Santander, ce qui a donné lieu à une bataille juridique lorsque le banquier italien a intenté un procès civil contre la plus grande banque espagnole. L'ancien banquier du groupe UBS dirige désormais la deuxième plus grande banque italienne, UniCredit.

Cette décision intervient également au moment où Santander cherche des opportunités de croissance au Mexique, comme l'acquisition potentielle des activités de détail de Citigroup, bien que le créancier ait clairement indiqué que toutes ses décisions seraient guidées par une approche disciplinée.

AUCUN CHANGEMENT DE STRATÉGIE ATTENDU

Avant de rejoindre Santander en tant que PDG au Mexique en 2015, le banquier mexicain a passé 18 ans au Credit Suisse, où il a occupé plusieurs postes de direction, notamment celui de responsable de la banque d'investissement pour le Mexique, l'Amérique centrale et les Caraïbes, puis celui de président et PDG de l'unité mexicaine du Credit Suisse.

Il est également responsable de l'activité nord-américaine de Santander depuis 2019.

L'activité mexicaine a dégagé un rendement ajusté des capitaux propres tangibles de 31% au cours de l'année qui s'est achevée le 31 mars, augmentant le nombre de clients actifs de près de 50% pour atteindre près de 10 millions et doublant le nombre de clients fidèles.

Il a également établi une position de leader sur le marché des petites et moyennes entreprises (PME), des entreprises de taille moyenne, des prêts hypothécaires et du financement de projets.

Ni les cadres supérieurs de Santander ni les analystes ne s'attendent à un changement majeur dans la stratégie du deuxième plus grand créancier de la zone euro en termes de valeur marchande.

Sa nomination a été bien accueillie par le marché, avec des actions en hausse de 2,2% à 1512 GMT.

Le courtier espagnol Sabadell a décrit le mouvement comme une transition d'une personne ayant une connaissance de l'entité et donc une continuation du modèle d'affaires.

"Cela permettrait d'éviter une succession plus disruptive, comme la proposition d'Orcel à l'époque", a déclaré Sabadell.

Lors d'un appel avec les analystes, le PDG sortant Alvarez a dit de Grisi qu'il était un "professionnel exceptionnel, un gars formidable et plus drôle que moi".