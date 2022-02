TPF: quand Credit suisse flirtait avec la "Bulgarian Connection"

Lausanne (awp/ats) - Credit suisse va devoir s'expliquer dès lundi devant le Tribunal pénal fédéral sur ses relations avec un réseau criminel bulgare, impliqué dans le trafic de cocaïne et le blanchiment. Outre la banque et une de ses gestionnaires de fortune, deux Bulgares et un ancien employé de Julius Baer figureront sur le banc des accusés.

Prévu sur près d'un mois, ce procès est l'aboutissement du volet suisse de procédures menées depuis une quinzaine d'années en Bulgarie, en Italie, en Roumanie, en Espagne et au Portugal notamment. Dans le collimateur du Ministère public de la Confédération (MPC), Credit suisse et quatre accusés qui auraient collaboré à des titres divers avec Evelin Banev, le chef d'un réseau criminel qui importait en Europe de la cocaïne par dizaines de tonnes depuis l'Amérique latine.

Grâce à la banque et aux autres accusés, l'organisation de Banev aurait blanchi une partie du produit de cette activité, soit plus de 70 millions de francs suisses entre 2004 et 2007. Au détour des deux actes d'accusation totalisant plus de 600 pages, on apprend ainsi que le bénéfice était de 30 millions d'euros par tonne de cocaïne.

Hommes de confiance de Banev

Credit suisse répond de blanchiment d'argent aggravé. Le MPC estime que la banque n'a pas pris toutes les mesures d'organisation nécessaires pour empêcher le dépôt de ces fonds d'origine criminelle sur des comptes ouverts par des hommes de confiance de Banev. Parmi ceux-ci figurent les deux Bulgares, soit son conseiller financier et un ancien lutteur établi en Valais. Ces deux hommes sont accusés de blanchiment aggravé et participation à une organisation criminelle.

Egalement accusée de blanchiment aggravé, l'ex-employée de Credit suisse gérait les comptes ouverts pour le clan de Banev. Selon le MPC, cette femme née en Bulgarie a ignoré les indices forts d'origine criminelle des fonds. Elle aurait aussi négligé d'informer le Bureau de communication en matière de blanchiment (MROS). En outre, elle aurait entravé l'identification, la découverte et la confiscation de cet argent.

Proche des milieux de la lutte, le dernier accusé était un ami du Bulgare résidant en Valais. Collaborateur chez Julius Baer, il avait fait ouvrir deux comptes pour des sociétés-écrans de Banev et un pour son ami.

Lorsque la banque zurichoise a refusé de poursuivre ces relations, ce Valaisan a démissionné et s'est mis au service du réseau bulgare. Selon l'acte d'accusation, il aurait rencontré personnellement Evelin Banev à Sofia et entrepris de constituer une holding de droit suisse pour gérer les sociétés offshore du "boss".

L'ex-banquier sera lâché par les Bulgares lorsque la justice commencera à s'intéresser à Banev. Il répond aussi de blanchiment aggravé, soutien à une organisation criminelle et faux dans les titres.

"Bulgarian Connection"

Comme l'explique le MPC, l'Etat bulgare a largement réduit son soutien au sport d'élite avec la fin du communisme. De nombreux lutteurs - une spécialité nationale - ont été approchés par des clans mafieux. C'est le cas d'Evelin Banev qui a mis sur pied sa propre organisation en s'appuyant sur d'autres lutteurs et en particulier sur ceux originaires comme lui de Topolovgrad.

La procédure suisse a été lancée en 2008 par le MPC suite à une demande d'assistance judiciaire déposée l'année précédente par la Bulgarie. Les enquêteurs ont commencé par s'intéresser à l'ancien lutteur avant de remonter les ramifications du réseau dans notre pays.

Evelin Banev a été condamné à de longues peines de prison en Bulgarie, en Italie et en Roumanie. En fuite depuis 2015, il a été arrêté en septembre 2021 en Ukraine. Il est soupçonné d'être impliqué dans plusieurs assassinats en Bulgarie.

