Take Five : Les défis de la Chine

Les marchés se tournent vers l'Est, avec les données et les politiques chinoises sous les projecteurs, alors que le remaniement du leadership de Pékin, qui n'a lieu qu'une fois tous les cinq ans, devrait permettre au président Xi Jinping de rompre avec les précédents et de décrocher un troisième mandat.

Les données américaines seront sans doute scrutées à la recherche de signes d'un "pivot" longtemps espéré de la Réserve fédérale, tandis que les chefs des banques centrales et des finances se réunissent à Washington pour la réunion annuelle du FMI et de la Banque mondiale.

Voici un aperçu de la semaine à venir sur les marchés par Kevin Buckland à Tokyo, Ira Iosebashvili à New York, John O'Donnell à Francfort, et Dhara Ranasinghe et Karin Strohecker à Londres. Graphiques de Vincent Flasseur et Kripa Jayaram.

1/ LEADER À VIE

Dans la semaine à venir, le président chinois Xi Jinping devrait être nommé pour un troisième mandat de cinq ans sans précédent en tant que leader suprême. Mais les jours qui précèdent le congrès du parti communiste, qui se tient deux fois par décennie, seront parsemés de rappels de la façon dont certaines de ses politiques ont été néfastes pour l'économie et les marchés.

Les données sur les prêts pourraient montrer comment un système inondé de liquidités ne trouve toujours pas d'emprunteurs, alors qu'une crise immobilière et une pandémie paralysante sapent la confiance. Les exportations ont été victimes de fermetures d'usines dans le cadre de ces contre-mesures à la pandémie.

Les investisseurs espèrent une feuille de route pour sortir des politiques draconiennes de zéro COVID, et se demandent si les efforts de "prospérité commune" n'écraseront pas seulement les industries de l'immobilier, de la haute technologie et du soutien scolaire. Et une partie de la vision de Xi est une Chine qui inclut Taïwan.

2/ PIVOT INSAISISSABLE

Les chiffres de l'inflation aux États-Unis, les données sur les ventes au détail, les indicateurs du sentiment des consommateurs et le compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale donneront aux observateurs du marché beaucoup de matière à réflexion.

Des signes indiquant que l'inflation commence enfin à s'éloigner des sommets atteints au cours de plusieurs décennies seraient bien accueillis par les investisseurs, qui ont vu à plusieurs reprises s'évanouir leurs espoirs de voir la Fed s'éloigner des hausses de taux qui pénalisent le marché. Mais un autre chiffre robuste jeudi pourrait renforcer les arguments en faveur d'une politique encore plus belliqueuse.

Les minutes de la Fed de mercredi pourraient donner un aperçu de la pensée de la Fed sur la ténacité de l'inflation et la durabilité de l'économie américaine compte tenu de la hausse des coûts d'emprunt. Les données de vendredi sur les ventes au détail et le sentiment des consommateurs devraient montrer comment les consommateurs américains se débrouillent après des mois de politique monétaire plus stricte.

3/(PAS) SORTI DU BOIS

L'intervention de la Banque d'Angleterre (BoE) pour endiguer la déroute du marché obligataire et la volte-face du gouvernement sur une partie de son plan de réduction d'impôts non financé ont ramené un certain calme sur les marchés britanniques.

Mais les prochains jours mettront à l'épreuve la modeste reprise de la livre sterling et des gilts. La semaine sera chargée en données, avec les chiffres de l'emploi au Royaume-Uni pour le mois d'août publiés mardi et l'estimation du PIB pour le mois d'août, les données de la production industrielle et les chiffres de la balance commerciale publiés mercredi.

L'économie flirte avec la récession et des données faibles pourraient mettre la pression sur le gouvernement pour qu'il réalise ses plans de croissance à long terme. Les marchés tablent sur une hausse des taux de 100 points de base en novembre, ce qui signifie que la forte augmentation des coûts d'emprunt risque d'aggraver la situation économique.

Les achats d'urgence d'obligations de la BoE expirent le 14 octobre. Cela pourrait révéler à quel point les nerfs du marché ont été calmés.

4/ UNE MONTAGNE À GRAVIR

Après qu'une tempête de rumeurs en ligne sur l'avenir du Credit Suisse ait fait chuter son action et exploser le coût de son assurance contre le défaut de paiement, le créancier en difficulté va croiser les doigts pour que les jours à venir restent calmes. Dans une tentative de rassurer les investisseurs, Credit Suisse a terminé la semaine en annonçant un rachat d'obligations à hauteur de 3 milliards de francs suisses (3 milliards de dollars).

La banque, assaillie par une série de scandales et de pertes, veut avoir le temps de régler les derniers détails d'une refonte pour regagner la confiance des investisseurs sceptiques et devrait dévoiler son plan de refonte le 27 octobre.

Seule difficulté : cette vision nécessite un nouveau coup de dé et potentiellement des milliards de francs supplémentaires de capitaux frais.

Et les malheurs de la banque jettent une ombre sur le secteur financier européen, déjà sous le feu des projecteurs pour savoir comment les créanciers vont faire face aux dernières retombées du marché. La Deutsche Bank d'Allemagne fait partie de ceux qui ressentent la chaleur.

5/WORLD OF WOE

Le who's who de la finance et des banques centrales descend à Washington pour la réunion annuelle du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale du 10 au 16 octobre - la première réunion complète en personne depuis octobre 2019.

Il y a beaucoup de choses à discuter. Un certain nombre d'économies en développement plient sous le panorama toxique d'une inflation élevée, de chocs alimentaires et énergétiques, de coûts d'emprunt élevés et des retombées du changement climatique. Beaucoup - comme le Ghana, l'Égypte et le Sri Lanka - ont besoin d'une aide financière et frappent à la porte des banques multilatérales, les créanciers de dernier recours. L'Ukraine fait pression pour un programme sur mesure afin de décrocher des milliards de dollars de financement.

Mais le stress est véritablement mondial, avec des banques centrales en dehors des États-Unis qui tentent de soutenir leurs monnaies contre un dollar en hausse et les retombées d'erreurs politiques telles que le mini-budget de la Grande-Bretagne qui font trembler les marchés. (1 $ = 0,9910 francs suisses)