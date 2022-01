Telecom Italia travaille sur un nouveau plan d'affaires et évalue l'offre de KKR - sources

Telecom Italia (TIM) travaille avec des banques à l'élaboration d'un nouveau plan d'affaires qui pourrait impliquer la cession d'actifs, alors qu'elle étudie les options qui lui permettraient d'évaluer l'offre de rachat du fonds américain KKR, ont déclaré mardi deux sources au fait du dossier.

TIM, criblé de dettes, a reçu une offre de rachat non contraignante de KKR en novembre, qui évaluait l'ancien monopole téléphonique à 33 milliards d'euros (38 milliards de dollars), dette comprise.

Mais la vacance du pouvoir provoquée par l'éviction du directeur général Luigi Gubitosi à la suite d'une série d'avertissements sur les bénéfices l'année dernière a retardé la réponse du groupe à KKR, qui a demandé l'accès aux données de l'entreprise avant de faire une offre formelle.

L'offre de KKR est conditionnée par le soutien du conseil d'administration de la société et du gouvernement italien, mais le principal actionnaire de TIM, Vivendi, a déclaré qu'elle ne reflétait pas la valeur de TIM.

Le nouveau plan triennal, qui sera élaboré sur une base autonome, envisagera une série d'options pour accroître la valeur de l'entreprise, comme la cession d'actifs, notamment de son activité de réseau stratégique, ont indiqué les sources.

TIM, qui a nommé Goldman Sachs et LionTree comme conseillers pour évaluer l'offre de KKR et d'autres options, a fait appel à la société italienne Mediobanca et à Vitali & Co pour l'aider à élaborer son plan, ont ajouté les sources.

Le réseau de lignes fixes de TIM est l'actif le plus précieux du groupe et son actionnaire n°2, le créancier public Cassa Depositi e Prestiti (CDP), a appelé à relancer un projet bloqué de fusion du réseau avec son rival en fibre optique Open Fiber afin d'augmenter les rendements et d'éviter de dupliquer les investissements.

CDP détient 60 % d'Open Fiber.

En ce qui concerne l'offre de KKR, CDP travaille avec le Crédit Suisse, le Trésor italien avec Lazard et Vivendi avec Rothschild, ont indiqué les sources.

TIM devrait approuver les lignes directrices de son nouveau plan lors d'une réunion du conseil d'administration prévue pour le 26 janvier, selon l'une des sources.

TIM, qui doit encore trouver un remplaçant à Gubitosi, a chargé le chasseur de têtes Spencer Stuart de trouver un nouveau PDG et le processus devrait être finalisé en janvier.

Pietro Labriola, qui dirige les activités brésiliennes de TIM et a été nommé directeur général en novembre, est considéré comme un candidat de premier plan, selon les sources. (Reportage d'Elvira Pollina et Stephen Jewkes ; édition de Mark Potter)