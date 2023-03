Tokyo en petite baisse après la saga Credit Suisse

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo partait en léger repli lundi, digérant les annonces du rachat de Credit Suisse par son compatriote UBS et d'une action concertée des grandes banques centrales pour éviter une crise bancaire majeure.

L'indice vedette Nikkei, qui avait décroché de 2,9% sur l'ensemble de la semaine dernière, cédait encore 0,18% à 27.284,41 points vers 01H00 GMT. L'indice élargi Topix perdait 0,29% à 1.953,66 points.

A l'issue de négociations menées en urgence ce week-end sous la pression des autorités helvétiques, UBS s'est engagé à racheter Credit Suisse pour trois milliards de francs suisses suisses (3 milliards d'euros), une transaction à prix cassé et assortie de généreuses garanties du gouvernement suisse et de liquidités de la BNS, la banque centrale du pays.

L'opération a été aussitôt saluée en Europe et aux Etats-Unis, alors que les autorités des deux côtés de l'Atlantique espèrent éviter un nouvel affolement des marchés financiers, très nerveux depuis la chute de plusieurs banques régionales américaines plus tôt ce mois-ci.

Par ailleurs, six banques centrales dont la Réserve fédérale américaine (Fed), la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque du Japon (BoJ) ont annoncé dimanche une action coordonnée pour améliorer l'accès aux liquidités en dollars.

Du côté des valeurs

BANQUES: les grandes valeurs bancaires japonaises évoluaient en ordre dispersé lundi matin: Mitsubishi UFJ Financial Group grimpait de 0,3% à 843,5 yens et Sumitomo Mitsui Financial Group gagnait 0,3% également à 5.274 yens. En revanche, Mizuho perdait 0,5% à 1.859 yens et des banques nippones de plus petite taille étaient aussi dans le rouge, comme Resona Holdings (-1,61% à 627,1 yens).

Du côté des devises et du pétrole

Le yen baissait nettement par rapport au dollar, qui valait 132,63 yens vers 00H55 GMT contre 131,85 yens vendredi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise se dépréciait aussi fortement face à l'euro, qui s'échangeait pour 141,64 yens contre 140,69 yens en fin de semaine dernière.

Un euro se négociait pour 1,0681 dollar contre 1,0670 dollar vendredi à 21H00 GMT.

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain gagnait 0,4% à 67,01 dollars vers 00H50 GMT et le baril de Brent de la mer du Nord progressait de 0,34% à 73,22 dollars.

etb/jnd