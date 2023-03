Tokyo repart en nette baisse après le choc Credit Suisse

Tokyo (awp/afp) - Après avoir connu une petite accalmie mercredi, la Bourse de Tokyo repartait en forte baisse jeudi matin, secouée par le plongeon des Bourses européennes la veille à cause de la situation critique du géant Credit Suisse.

L'indice vedette Nikkei perdait 1,08% à 26.936,07 points vers 01H15 GMT et l'indice élargi Topix cédait 1,53% à 1.930,18 points.

"Les problèmes des institutions financières aux Etats-Unis et en Europe n'affectent pas directement le Japon, mais les investisseurs mondiaux sont en alerte" et tendent à considérer également les valeurs japonaises comme des "actifs à risque" a commenté Takashi Ito, stratégiste chez Nomura Securities cité par l'agence Bloomberg.

Le ministre des Finances japonais Shunichi Suzuki continue cependant d'assurer que le système financier nippon est stable, car les instituts de crédit du pays ont suffisamment de réserves de liquidités et les banques régionales de l'archipel ont essentiellement des dépôts de petits épargnants locaux, selon lui.

Du côté des valeurs

BANQUES EN BERNE: les banques japonaises souffraient de nouveau jeudi en raison du nouveau point chaud formé par Credit Suisse: Mitsubishi UFJ Financial Group chutait de 3% à 835,6 yens, Sumitomo Mitsui Financial Group lâchait 3,31% à 5.221 yens et Mizuho décrochait de 3,07% à 1.846 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen s'appréciait légèrement par rapport au dollar, qui valait 133,32 yens vers 01H10 GMT contre 133,42 yens mercredi à 21H00 GMT.

La devise japonaise était quasi stable face à l'euro qui s'échangeait pour 141,18 yens contre 141,12 yens la veille.

L'euro remontait à 1,0590 dollar contre 1,0577 dollar mercredi à 21H00 GMT.

Concernant le pétrole, dont les cours ont sombré mercredi à leurs plus bas niveaux depuis fin 2021 à cause de la tempête financière aux Etats-Unis et en Europe, le baril de WTI américain rebondissait de 1,3% à 68,49 dollars vers 01H00 GMT et le baril de Brent de la mer du Nord regagnait 1,4% à 74,72 dollars.

