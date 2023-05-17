UBS estime à 34,8 milliards de dollars le "goodwill négatif" lié à l'acquisition du Credit Suisse - Dépôt de bilan

UBS :
* UBS DÉPOSE DES DOCUMENTS AUPRÈS DE LA SEC AMÉRICAINE CONCERNANT LE RACHAT DE CREDIT SUISSE
* EN CAS DE SURVENANCE D'UN ÉVÉNEMENT LIÉ À L'INDEMNITÉ DE RÉSILIATION, LE CREDIT SUISSE POURRAIT VERSER À UBS GROUP AG UNE INDEMNITÉ DE RÉSILIATION DE 100 MILLIONS DE FRANCS SUISSES.
* SI L'OPÉRATION SE TERMINE EN RAISON D'UNE OFFRE D'UN TIERS À CS POUR PLUS DE 50 % DES ACTIVITÉS DE CS, CS PAIERA À UBS UNE COMMISSION DE 50 % DE LA PRIME VERSÉE PAR LE TIERS.
* LA RÉDUCTION DE L'AUM ET DES DÉPÔTS CHEZ CS DEVRAIT ENTRAÎNER UNE PERTE SUBSTANTIELLE DANS LA DIVISION DE GESTION DE FORTUNE DU CREDIT SUISSE AU DEUXIÈME TRIMESTRE 2023
* CS S'ATTENDRAIT ÉGALEMENT À CE QUE SA BANQUE D'INVESTISSEMENT ET LE GROUPE CREDIT SUISSE ENREGISTRENT DES PERTES SUBSTANTIELLES AVANT IMPÔTS AU DEUXIÈME TRIMESTRE 2023 ET EN 2023
* GOODWILL NÉGATIF PRO FORMA RÉSULTANT DE LA FUSION AVEC CS 34,78 MILLIARDS DE DOLLARS
* LES SCÉNARIOS DE GOODWILL NÉGATIF LIÉS À L'ACCORD AVEC CS TIENNENT COMPTE D'UNE AUGMENTATION OU D'UNE DIMINUTION DE 10 % DU PRIX DE L'ACTION DE CS À PARTIR DU 5 MAI.
* LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS NETS ACQUIS DANS LE CADRE DE L'ACCORD AVEC LE CRÉDIT SUISSE S'ÉLÈVE À 38,24 MILLIARDS DE DOLLARS - DOSSIER DE LA SEC
* UBS et le CREDIT SUISSE POURRAIENT être confrontés à des actions en justice concernant la transaction, ce qui pourrait entraîner des coûts considérables Texte de la source : (https://bit.ly/3BxPfxe) Autres informations sur l'entreprise :