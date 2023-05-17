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CREDIT SUISSE GROUP AG

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UBS estime à 34,8 milliards de dollars le "goodwill négatif" lié à l'acquisition du Credit Suisse - Dépôt de bilan

17/05/2023 | 00:28
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UBS :

* UBS DÉPOSE DES DOCUMENTS AUPRÈS DE LA SEC AMÉRICAINE CONCERNANT LE RACHAT DE CREDIT SUISSE

* EN CAS DE SURVENANCE D'UN ÉVÉNEMENT LIÉ À L'INDEMNITÉ DE RÉSILIATION, LE CREDIT SUISSE POURRAIT VERSER À UBS GROUP AG UNE INDEMNITÉ DE RÉSILIATION DE 100 MILLIONS DE FRANCS SUISSES.

* SI L'OPÉRATION SE TERMINE EN RAISON D'UNE OFFRE D'UN TIERS À CS POUR PLUS DE 50 % DES ACTIVITÉS DE CS, CS PAIERA À UBS UNE COMMISSION DE 50 % DE LA PRIME VERSÉE PAR LE TIERS.

* LA RÉDUCTION DE L'AUM ET DES DÉPÔTS CHEZ CS DEVRAIT ENTRAÎNER UNE PERTE SUBSTANTIELLE DANS LA DIVISION DE GESTION DE FORTUNE DU CREDIT SUISSE AU DEUXIÈME TRIMESTRE 2023

* CS S'ATTENDRAIT ÉGALEMENT À CE QUE SA BANQUE D'INVESTISSEMENT ET LE GROUPE CREDIT SUISSE ENREGISTRENT DES PERTES SUBSTANTIELLES AVANT IMPÔTS AU DEUXIÈME TRIMESTRE 2023 ET EN 2023

* GOODWILL NÉGATIF PRO FORMA RÉSULTANT DE LA FUSION AVEC CS 34,78 MILLIARDS DE DOLLARS

* LES SCÉNARIOS DE GOODWILL NÉGATIF LIÉS À L'ACCORD AVEC CS TIENNENT COMPTE D'UNE AUGMENTATION OU D'UNE DIMINUTION DE 10 % DU PRIX DE L'ACTION DE CS À PARTIR DU 5 MAI.

* LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS NETS ACQUIS DANS LE CADRE DE L'ACCORD AVEC LE CRÉDIT SUISSE S'ÉLÈVE À 38,24 MILLIARDS DE DOLLARS - DOSSIER DE LA SEC

* UBS et le CREDIT SUISSE POURRAIENT être confrontés à des actions en justice concernant la transaction, ce qui pourrait entraîner des coûts considérables Texte de la source : (https://bit.ly/3BxPfxe) Autres informations sur l'entreprise :


© Zonebourse avec Reuters 2023
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Dette nette 2023 - - -
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Capi. / CA 2023 0,26x
Capi. / CA 2024 0,21x
Nbr Employés 48 150
Flottant 98,4%
Graphique CREDIT SUISSE GROUP AG
Durée : Période :
Credit Suisse Group AG : Graphique analyse technique Credit Suisse Group AG | Zonebourse
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Objectif de cours Moyen 1,57 CHF
Ecart / Objectif Moyen 106%
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Ulrich Körner Group Chief Executive Officer
Dixit Joshi Chief Financial Officer
Axel P. Lehmann Chairman
Joanne Hannaford Chief Technology Officer
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Secteur et Concurrence
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JPMORGAN CHASE & CO.0.00%395 181
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CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION10.22%174 449
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