UBS et Credit Suisse progressent après les résultats de Credit Suisse

Zurich (awp) - Les titres UBS et Credit Suisse étaient recherchés lundi, dans la foulée de la publication des résultats trimestriels de la banque aux deux voiles au premier trimestre, qui se sont révélés moins mauvais qu'attendu, de l'avis de plusieurs analystes.

A 10h45, l'action UBS prenait 1,3% à 18,295 francs suisses, tandis que Credit Suisse avançait de 1,8% à 80,4 centimes, à contre-courant d'un SMI en repli de 0,13%.

A l'exception des activités helvétiques (Swiss Bank), toutes les divisions de Credit Suisse a terminé dans les chiffres rouges. La baisse des avoirs clientèle et les gains associés plus faibles, tout comme les correctifs de valeurs et des coûts uniques ont pesé, ont noté les experts.

La Banque royale du Canada (RBC) souligne que les résultats du premier trimestre montrent "dans quelle situation difficile se trouve Credit Suisse et l'ampleur du travail qu'aura à effectuer UBS après la reprise".

Pour ce qui doit être le dernier rapport financier de Credit Suisse en tant que société indépendante, selon la rapidité de la finalisation de la transaction, la mauvaise forme de l'établissement se révèle au grand jour, renchérissent les analystes de Vontobel. Sur un an, la banque a essuyé une baisse de 29% des avoirs sous gestion (AuM) dans la gestion de fortune (WM). Rien que sur les six derniers mois, les reflux ont atteint 140 milliards. "UBS est sans aucun doute face à une tâche colossale et urgente pour restructurer en profondeur son ancien concurrent", concluent-ils.

Du côté de la Banque cantonale de Zurich (ZKB), les analystes se montrent plus optimistes, signalant que les reflux de capitaux se sont avérés moins importants qu'escompté. La mise en oeuvre de la stratégie est en cours, mais cela n'empêche pas l'ex-numéro deux helvétique de tabler sur une nouvelle perte lors du prochain trimestre et pour l'année en cours.

ol/ib/buc