UBS étudie le rachat du Credit Suisse, avec une éventuelle garantie du gouvernement suisse - sources

Ces personnes ont déclaré que les autorités suisses exerçaient des pressions sur UBS pour qu'elle procède à une reprise. Dans le cadre de ce plan, les activités suisses du Credit Suisse pourraient être scindées, ont-elles ajouté.

UBS et le régulateur financier suisse FINMA ont refusé de faire des commentaires lorsqu'ils ont été contactés par Reuters.

Les régulateurs ont exhorté Credit Suisse Group à poursuivre un accord avec son rival suisse UBS, alors que la banque en difficulté entame un week-end décisif après que certains rivaux sont devenus prudents dans leurs relations avec elle.

Dixit Joshi, directeur financier de Credit Suisse, et ses équipes tiendront des réunions au cours du week-end pour évaluer les options de la banque, ont déclaré vendredi des personnes ayant connaissance du dossier.

La banque, vieille de 167 ans, est le plus grand nom pris dans la tourmente des marchés déclenchée par la liquidation des créanciers américains Silicon Valley Bank et Signature Bank au cours de la semaine dernière, ce qui a forcé la banque suisse à puiser 54 milliards de dollars dans les fonds de la banque centrale.

Datant du milieu du XIXe siècle, UBS est la plus grande banque suisse, avec une valeur de marché de 60 milliards de francs suisses (65 milliards de dollars), et le plus grand gestionnaire de fortune au monde.

UBS a elle-même connu des périodes tumultueuses, avec une répression du secret bancaire et un renflouement lors de la crise financière mondiale il y a plus de dix ans.

Elle a connu plusieurs restructurations, supprimant des milliers d'emplois, et a réduit sa banque d'investissement afin de réduire les risques et d'améliorer les rendements.