UBS rachète Credit Suisse face à une crise de confiance des marchés

BERNE, 19 mars (Reuters) - UBS va racheter Credit Suisse, ont annoncé dimanche les autorités suisses, une opération destinée à sauver la deuxième banque suisse en grande difficulté dans un contexte de crise de confiance sur les marchés financiers.

L'accord entre UBS et Credit Suisse comprend 100 milliards de francs suisses (101,2 milliards d'euros) de liquidités débloqués par la Banque nationale suisse pour les deux banques.

"Avec le rachat de Credit Suisse par UBS, une solution a été trouvée pour assurer la stabilité financière et protéger l'économie suisse dans cette situation exceptionnelle", ont déclaré la BNS et d'autres autorités du pays.

La Finma, l'autorité de régulation des marchés financiers, a indiqué avoir approuvé le rapprochement entre UBS et Credit Suisse. Elle a ajouté noter un risque que Crédit Suisse devienne "illiquide", même si la banque restait solvable, et qu'il était "nécessaire que les autorités agissent".

Malmenée en Bourse après la décision de son principal actionnaire de remettre au pot, Credit Suisse a bénéficié la semaine dernière d'une aide de 54 milliards de dollars de la BNS dans un contexte de fermeture de deux banques régionales américaines, Silicon Valley Bank et Signature Bank.

Credit Suisse compte parmi les 30 plus importantes banques du monde d'un point de vue systémique et une faillite aurait provoqué une onde de choc à travers l'ensemble du secteur financier mondial. (Reportage John Revill, Noele Illien, John O'Donnell, Oliver Hirt et Tom Sims; version française Claude Chendjou)